En Kapsamlı API Market Kuveyt Türk’ten

İnovatif uygulamalarıyla sektöre öncülük eden Kuveyt Türk, Türkiye bankacılık sektörünün en kapsamlı API Market platformunu hizmete sundu.

Banka ilk etapta 25 adet API’sini geliştiricilere açtı. API Market aracılığıyla girişimciler ve FinTech geliştiricileri daha kolay ve daha hızlı şekilde yeni uygulamalar geliştirebilecek.

Kuveyt Türk’ün API (Application Programming Interface - Uygulama Programlama Arabirimi) servislerini baz alarak uygulamalar geliştirmeye olanak tanıyan yeni platformu API Market hizmete girdi. Uluslararası şirketlerden KOBİ’lere, girişimcilerden Fintech geliştiricilerine kadar herkese açık olan Kuveyt Türk API Market, PSD2 (The Revised Payment Services Directive – Ödeme Hizmetleri Direktifi) standartlarına uygun olarak Kuveyt Türk bankacılık servislerini tek bir platform üzerinden sunuyor. API Market ile geliştiriciler Kuveyt Türk tarafından sunulan finansal servisleri kullanarak kendi uygulamalarını üretebiliyor. Geliştiricilerin yeni bir uygulama oluşturmak için Kuveyt Türk API Market platformu olan developer.kuveytturk.com.tr adresine kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Kuveyt Türk Bankacılık Servis Grubundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İrfan Yılmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kuveyt Türk olarak inovasyona çok fazla önem veriyoruz. Bu kapsamda bu yıl içerisinde fintech geliştiricileri ve girişimcileri destekleyen birçok projeye imza attık. Herkese açık bir platform olan API Marketi geliştiricilerin kullanımına açarak bu desteğimizi sürdürüyoruz. Yeni bir sistem kurmak isteyen girişimciler ve FinTech geliştiricileri Kuveyt Türk API Market sayesinde birçok hizmet ve bilgiyi hazır olarak alabiliyor, daha az yatırımla ve daha kısa sürede hizmet sunmaya başlayabiliyor. Ayrıca sunduğumuz API’lerle yapılandırılan uygulamalara onay veren müşterilerimiz, hesap bilgileri, hesap hareketleri, krediler, kredi taksitleri, para transferleri gibi birçok bilgi ve işleme farklı uygulamalar üzerinden ulaşma imkânına kavuşacak” dedi.

Her zaman daha iyi hizmet üretme anlayışıyla hareket eden Kuveyt Türk, ilk etapta 25 adet API’sini açarak bankacılık sektöründeki en kapsamlı API Market platformunu hayata geçirmiş olacak. Kuveyt Türk gelecek dönemde kredi kartı, banka kartı ve sanal kart listeleme, kredi kartı borcu görüntüleme ve ödemesi, fatura işlemleri, cep telefonu kontör yükleme, sanal POS yönetim işlemleri gibi servisleri de API Market platformuna eklemeyi hedefliyor.