  • BIST 105.798
  • Altın 156,431
  • Dolar 3,8674
  • Euro 4,5615
  • Samsun 9 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 6 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 9 °C

En Kapsamlı API Market Kuveyt Türk’ten

»
En Kapsamlı API Market Kuveyt Türk’ten
İnovatif uygulamalarıyla sektöre öncülük eden Kuveyt Türk, Türkiye bankacılık sektörünün en kapsamlı API Market platformunu hizmete sundu.

Banka ilk etapta 25 adet API’sini geliştiricilere açtı. API Market aracılığıyla girişimciler ve FinTech geliştiricileri daha kolay ve daha hızlı şekilde yeni uygulamalar geliştirebilecek.

Kuveyt Türk’ün API (Application Programming Interface - Uygulama Programlama Arabirimi) servislerini baz alarak uygulamalar geliştirmeye olanak tanıyan yeni platformu API Market hizmete girdi. Uluslararası şirketlerden KOBİ’lere, girişimcilerden Fintech geliştiricilerine kadar herkese açık olan Kuveyt Türk API Market, PSD2 (The Revised Payment Services Directive – Ödeme Hizmetleri Direktifi) standartlarına uygun olarak Kuveyt Türk bankacılık servislerini tek bir platform üzerinden sunuyor. API Market ile geliştiriciler Kuveyt Türk tarafından sunulan finansal servisleri kullanarak kendi uygulamalarını üretebiliyor. Geliştiricilerin yeni bir uygulama oluşturmak için Kuveyt Türk API Market platformu olan developer.kuveytturk.com.tr adresine kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Kuveyt Türk Bankacılık Servis Grubundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İrfan Yılmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kuveyt Türk olarak inovasyona çok fazla önem veriyoruz. Bu kapsamda bu yıl içerisinde fintech geliştiricileri ve girişimcileri destekleyen birçok projeye imza attık. Herkese açık bir platform olan API Marketi geliştiricilerin kullanımına açarak bu desteğimizi sürdürüyoruz. Yeni bir sistem kurmak isteyen girişimciler ve FinTech geliştiricileri Kuveyt Türk API Market sayesinde birçok hizmet ve bilgiyi hazır olarak alabiliyor, daha az yatırımla ve daha kısa sürede hizmet sunmaya başlayabiliyor. Ayrıca sunduğumuz API’lerle yapılandırılan uygulamalara onay veren müşterilerimiz, hesap bilgileri, hesap hareketleri, krediler, kredi taksitleri, para transferleri gibi birçok bilgi ve işleme farklı uygulamalar üzerinden ulaşma imkânına kavuşacak” dedi.

Her zaman daha iyi hizmet üretme anlayışıyla hareket eden Kuveyt Türk, ilk etapta 25 adet API’sini açarak bankacılık sektöründeki en kapsamlı API Market platformunu hayata geçirmiş olacak. Kuveyt Türk gelecek dönemde kredi kartı, banka kartı ve sanal kart listeleme, kredi kartı borcu görüntüleme ve ödemesi, fatura işlemleri, cep telefonu kontör yükleme, sanal POS yönetim işlemleri gibi servisleri de API Market platformuna eklemeyi hedefliyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akçansa ‘Benim Mahallem’ Sosyal Sorumluluk Projesi’ne Yeni Ödül07 Aralık 2017 Perşembe 11:48
  • En Kapsamlı API Market Kuveyt Türk’ten07 Aralık 2017 Perşembe 11:47
  • Yeni yılın coşkusunu essence ile hisset Canlı renkler ile makyajını tamamla07 Aralık 2017 Perşembe 11:45
  • PTT’DEN “UNESCO DÜNYA MİRAS LİSTESİNDEKİ ESERLERİMİZ (DENİZLİ)” KONULU ANMA PULU07 Aralık 2017 Perşembe 11:38
  • 'Islık dili' artık UNESCO'da06 Aralık 2017 Çarşamba 17:35
  • Başarılı polislere Yıldırım'dan plaket06 Aralık 2017 Çarşamba 17:25
  • Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisi06 Aralık 2017 Çarşamba 16:14
  • Ferrero'den Türk fındığına yatırım06 Aralık 2017 Çarşamba 15:51
  • OHAL değil demokrasi istiyoruz06 Aralık 2017 Çarşamba 15:19
  • 'Şehitlerimizin adı sokaklarda yaşasın'06 Aralık 2017 Çarşamba 15:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti