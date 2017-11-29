En Prestijli Yarışmadan Edirne Belediyesi’ne 5 Ödül

Türk gayrimenkul sektörünü en iyiye teşvik etmek ve sektöre farklı bir bakış açısı kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen Sign of the City Awards...

Türk gayrimenkul sektörünü en iyiye teşvik etmek ve sektöre farklı bir bakış açısı kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen Sign of the City Awards (SotCA) gayrimenkul yarışmasında Edirne Belediyesi'ne 5 ödül birden geldi. Ödülleri, Edirne Belediyesi adına Belediye Başkanı Recep Gürkan teslim aldı.

Sign of the City Awards (SotCA) gayrimenkul yarışması İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi. 19 Jüri üyesinin 38 kategoride 156 başvuruyu değerlendirdiği yarışmada Edirne Belediyesi'nin finalde yer alan 5 projesi de ödüle layık görüldü. Ödül törenine katılan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, ilk olarak En İyi Sosyo-Kültürel Yapı kategorisinde ödüle layık Edirne Kent Müzesi için sahneye çıktı.

Edirne'nin 8 bin 300 tarihe ışık tutacak olan bu proje daha önce de Tarihi Kentler Birliği'nin düzenlediği "Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda uygulama ödülüne layık görülmüştü.

Eski Elektrik Fabrikası'nın restorasyonunun gerçekleştirilmesi ile Edirne Halkı'nın hizmetine sunulan Kültür Merkezi ve Nikah Salonu da En İyi Kültürel Mirası Koruma Ödülüne layık görüldü. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ödülü Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'den teslim aldı. 1930 yılında İtalyanlar tarafından yapılan ve jeneratörler vasıtasıyla 1980 yılına kadar Edirne'nin elektrik ihtiyacını karşılayan Tarihi Elektrik Fabrikası'nın restorasyonunu Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın üstün çabaları sonucunda gerçekleştirilmiş ve bu proje daha önce de Sosyal Demokrat Belediyeler Birliği (SODEM) tarafından Bilim-Tarih Ödülüne, Tarihi Kentler Birliği'nin düzenlediği "Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda uygulama ödülüne layık görülmüştü.

Selimiye'nin çevresini değiştirecek proje

Edirne Belediyesi'nin 3 projesi de En İyi Kentsel Tasarım Ödülü'ne layık görüldü. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 3 ödülü de Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila'dan teslim aldı. En İyi Kentsel Tasarım Kategorisinde ödül alan ilk proje Selimiye Camii Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi oldu. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Mimar Sinan'ın "Ustalık Eserim" dediği Selimiye Camii'nin çevresini değiştirecek, başta Edirne olmak üzere tüm Trakya'daki turizm potansiyelini arttıracak olan "Selimiye Camii Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi" daha öncede Türkiye'nin en önemli iki birliğinden de birincilik ödülü almıştı. Marmara Belediyeler Birliği'nin bu yıl 6.'sını düzenlediği Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri'nde İmar Şehircilik ve Estetik kategorisinde birinci olan "Selimiye Camii Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi" aynı zamanda Tarihi Kentler Birliği'nin 2016 Yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda 83 proje içinde birinci olmuştu.

Sular üzerinde yükselen şehir Tunca

En İyi Kentsel Tasarım Kategorisinde ikinci ödül ise, "Sular Üstünde Yükselen Şehir; Tunca" temasıyla gerçekleştirilen Kırkpınar Alanı Rekreasyon Projesi'ne geldi. Yaklaşık 10 milyon TL'lik bütçeye sahip olan dev projeyle, 4 bin 900 dönümlük bir alanda 86 dönümlük bir göl, has bahçe, liman, yüzen havuz, kumsal, bisiklet ve koşu yolu, kafeler ve restoranlar yer alacak. Bu proje daha önce de Tarihi Kentler Birliği'nin 2016 Yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda jüriden en yüksek puanı alarak birincilik ödülüne; yine Marmara Belediyeler Birliği tarafından 6.'sı düzenlenen Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri Yarışması'nda "Yeşil Alan ve Çevre Yönetimi Hizmetleri" kategorisinde ikincilik ödülüne layık görülmüştü.

En İyi Kentsel Tasarım Kategorisindeki üçüncü ödül ise Mimar Koca Sinan'ın dünyada ve Türkiye'de bulunan 99 eserini Edirne'de buluşturacak olan Mimar Sinan'ın Eserleri Parkı, Miniapark Projesi oldu. Yeni bir destinasyon merkezi oluşturacak olan bu projede gün batımının izleneceği seyir terası da yer alacak.