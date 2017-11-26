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En Sanal Deneyimler Bu Fuarda

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En Sanal Deneyimler Bu Fuarda
Kocaeli Bilişim Fuarı ziyaretçileri, teknolojiyi ilginç ve keyifli sanal gerçeklik deneyimiyle öğreniyorlar.

Kocaeli Bilişim Fuarı ziyaretçileri, teknolojiyi ilginç ve keyifli sanal gerçeklik deneyimiyle öğreniyorlar.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli'ne kazandırılan 1. Kocaeli Bilişim Fuarı, gördüğü ilgi ile başarısını ortaya koydu. Bu başarıda fuarın bilişim ve teknolojiyi sevdirmek için özelikle çocuklara ve gençlere yönelik düzenlenmiş olmasının katkısı büyük olurken her yaşa hitap eden sanal gerçeklik atölyesi, platformlar arasında en çok sevilen ve ilgi duyulan alanlardan biri oldu. Sanal gerçeklik teknolojisi, ziyaretçilere ayakları algılayan bir zemin üzerinde; kulaklıklar, sanal gerçeklik gözlükleri ve elle tutulan konsollarla oyun oynanarak anlatılmaya çalışıldı. Ziyaretçiler, konsol üzerinde üç boyutlu gözlüklerle farklı bir deneyim yaşarken yeni bir teknolojiyi eğlenerek öğrenmenin keyfini çıkardı.

Bir firma tarafından kurulan sanal gerçeklik platformu sorumlusu Yalçın Keskin şu bilgileri verdi:

"Sanal gerçeklik oyunları oyun içerisine girilerek oynanan oyunlardır. Oyunların içerisinde kendinizi o karakter olarak hissediyorsunuz. İşletmemiz yaklaşık olarak iki yıl önce kuruldu. Sanal gerçeklik temalı oyunlar oynatmaktayız. Bunun yanında playstation oyunları da oynatıyoruz. Burada kişi üzerinde yürüdüğü bir platform sayesinde hareket edebiliyor. Bu sayede oyunların içerisinde, yürüyebilmek ve koşabilmek mümkün oluyor. Normal oyunlar masa başında oynanırken, bu sanal gerçeklik platformunda oyun oynarken hareket edilerek enerji de harcanıyor."

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