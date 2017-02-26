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En Sık Görülen Meslek Hastalıklarından ’Diz Rahatsızlığına’ Dikkat

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En Sık Görülen Meslek Hastalıklarından ’Diz Rahatsızlığına’ Dikkat
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Murat Saylık en sık görülen meslek hastalıklarından birisinin de diz rahatsızlığı olduğunu bildirildi.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Murat Saylık en sık görülen meslek hastalıklarından birisinin de diz rahatsızlığı olduğunu bildirildi.

Türkiye'de meslek hastalıklardan yılda 6 binin üzerinde maluliyet, 2 binin üzerinde ölüm vakası gerçekleşirken, İstanbul, Bursa, İzmit gibi sanayi şehirlerinde meslek hastalıkları daha sık görülüyor. Meslek hastalıklarından en yaygın olanlardan birinin ise diz rahatsızlığı olduğunu ifade eden VM Medical Park Bursa Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Murat Saylık, "Uzun süre dinlenmeye imkan vermeden ayakta durmak zararlı. Sık çöküp kalkmalar ile dizin ön kapağına binen yük artıyor. Sık merdiven inip çıkmaya bağlı dizin yıpratılması ve diz üzerine çökerek yapılması gereken işler sebebiyle de diz rahatsızlığı ortaya çıkmaktadır. Diz problemleri, bedeni ağır işlerde çalışan meslek guruplarında sık görülen rahatsızlıklardan birisidir. Dizle ilgili meslek hastalıkları daha çok genç ve orta yaş grubu olan 18 ve 55'te görülür" dedi.

Bu meslek hastalıklarının tekrarlamaması için işçi ve işverenin yapması gerekenlerin epikriz raporuyla doktor tarafından bildirildiğini belirten Saylık, "Hastalığın ortaya çıkmasından sonra uygulanabilecek tedaviler vardır. Bir takım egzersizlerle mafsal hareket açıklığını korumak ve diz eklem çevresi kasları kuvvetlendirerek, ekleme binen yükü azaltmak hedeflenir. Eklem içi veya çevresi enjeksiyonlarla kıkırdak ve kası destekleyecek bazı tedaviler uygulanabilir. Dizdeki mevcut problem MR'la tespit edilen ve cerrahi uygulama gerektiren ciddi bir hastalıksa artroskopi veya açık cerrahi uygulanarak tedavi edilir. Kırık olan hastalarda redüksiyon ve alçı veya cerrahi tedavi uygulanabilir" diye konuştu.

En Sık Görülen Meslek Hastalıklarından ’Diz Rahatsızlığına’ Dikkat

En Sık Görülen Meslek Hastalıklarından ’Diz Rahatsızlığına’ Dikkat

En Sık Görülen Meslek Hastalıklarından ’Diz Rahatsızlığına’ Dikkat

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