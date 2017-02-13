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En Yaşlı Elmas 3 Milyar Yaşında

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En Yaşlı Elmas 3 Milyar Yaşında
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından kuyumculara mücevherat satış eğitimi verildi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından kuyumculara mücevherat satış eğitimi verildi. Dünyada en genç elmasın 50 milyon, en yaşlı elmasın da 3 milyar yıllık olduğu bildirildi.

BTSO Eğitim Vakfı bünyesinde yer alan Bursa Tasarım ve Teknoloji Geliştirme Merkezi'nde (BUTGEM) başlayan ve iki hafta sürecek eğitimlerden 30 sektör temsilcisi yararlanıyor. HRD Antwerp firması uzmanlarından Adnan İpek, elmasın dünyanın en değerli ve sağlam taşı olduğunu söyledi. Dünyada bulunan en genç elmasın 50 milyon yıl, en yaşlısının ise 3 milyar yıllık olduğunu dile getiren Adnan İpek, elmasın 2 bin 800 yıl önce Hindistan'da bulunduğunu belirtti. Yaklaşık 700 yıl önce elmasın kesildiğini kaydeden İpek, dünyada üretilen elmasların yüzde 80'inin Belçika'nın Antwerp şehrine gittiğini söyledi.

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Elmas ile imitasyon arasındaki farklardan da bahseden İpek, "Gerçek elmas doğal jeolojik sebeplerle ortaya çıkıyor. Yüksek basınç ve ısı altında ortaya çıkan elmasın en önemli özelliği sağlamlığıdır. Elması hiçbir şeyle çizemezsiniz. Ama elmas her şeyi çizebilir. Elmas, sertlik derecesi en yüksek olan kovalent bağ ile oluşan bir mineral yapıya sahiptir. Eğitimler sayesinde bu farkları da firmalarımızla paylaşma imkanı yakalıyoruz" dedi.

Elmasın kalitesini karatı, rengi, berraklığı ve kesiminin belirlediğini kaydeden Adnan İpek, şöyle devam etti: "Aynı ağırlıkta olan 10 karatlık bir elmas, eğer berraklık ve renk açısından en üst seviyede ise değeri 2 milyon doların üzerinde olabilir. Aynı karatta ancak berraklık ve renk açısından alt seviyede olan bir elmas ise 100-150 bin dolar aralığında alıcı bulabilir. Arada büyük bir fark var. Elmasın berraklık ve renk farkı milyonlarca dolar kıymetini artırabiliyor" diye konuştu.

Adnan İpek, mücevherat satış danışmanlığı eğitimleri ile firmalara elmasın tarihî geçmişi ile birlikte teknik özellikleri ve müşteriye sunumu hakkında bilgiler paylaştıklarını söyledi. Kursa katılan Hurşit Uysal, eğitim programının değerli taşları daha iyi tanımayı ve anlatmayı öğrenmek için bir fırsat olduğunu söyledi. Eğitimlere İnegöl'den katılan Selamettin Yavuz ise eğitimlerin firmalara yeni ufuklar kazandırdığını belirterek, organizasyondan dolayı BTSO'ya teşekkür etti.

En Yaşlı Elmas 3 Milyar Yaşında

En Yaşlı Elmas 3 Milyar Yaşında

En Yaşlı Elmas 3 Milyar Yaşında

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