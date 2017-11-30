Endemik Bitkiyi İncelemek İçin Günyüzü’ne Geldiler

Arayıt dağı eteklerinde yetişen "Verbascum Eskişehirensis', adlı endemik bitkiyi incelemek için Günyüzü ilçesine gelen Osmangazi Üniversitesi Biyoloji...

Arayıt dağı eteklerinde yetişen "Verbascum Eskişehirensis', adlı endemik bitkiyi incelemek için Günyüzü ilçesine gelen Osmangazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Atilla Ocak, Başkan Arayıt'ı da makamında ziyaret etti.

Prof. Dr. Ocak, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü Baş Mühendisi Pınar Baş ve Mühendis Ergün Selvi Günyüzü ile birlikte Başkan Arayıt'la makamında .ir görüşme yaptı. Günyüzü ilçesinde bulunan sadece Arayıt dağı eteklerinde yetişen, Verbascum Eskişehirensis halk arasında Sığır Kuyruğu adıyla bilinen endemik bitkiyi incelemek için ilçeye gelen Prof. Dr. Atilla Ocak, Başkan Arayıt ile endemik bitki üzerine sohbet yaptı. Görüşmenin ardından Başkan Arayıt misafirlerine üzerinde adının bulunduğu havlu hediye etti.