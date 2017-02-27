Ender Yorgancılar’dan Varlık Fonu’na Destek

Varlık Fonu'nun iyi değerlendirilmesi durumunda avantajlar sağlayacağını belirten EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, "Fon doğru yönetildiği takdirde, şeffaf...

Varlık Fonu'nun iyi değerlendirilmesi durumunda avantajlar sağlayacağını belirten EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, "Fon doğru yönetildiği takdirde, şeffaf ve güvenilirliğin sağlanması, Türkiye için önemli bir stratejik adımdır ve önemli bir reformdur ve Türkiye'nin uluslararası kredibilitesine olumlu etki yapacaktır" dedi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) şubat ayı olağan meclis toplantısı meclis salonunda gerçekleştirildi. Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nuri Azbar'ın konuk konuşmacı olarak katılacağı toplantıda, EBSO Meclis Başkanı Salih Esen, Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ile sanayiciler ekonomik gündemi değerlendirdi.

EBSO Meclis Salonun'da gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Salih Esen, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun davasında karar çıktığını söyleyerek, "Biliyorsunuz Sayın Kocaoğlu, 129 arkadaşıyla birlikte 307 yılla yargılanıyordu. Biraz önce karar çıktı ve davada tüm sanıklar beraat etti. Kendilerine geçmiş olsun diliyoruz" dedi. EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da Varlık Fonu'na değindi. Varlık Fonu'nun iyi değerlendirilmesi durumunda avantajlar sağlayacağını belirterek, "Dünyadaki en başarılı örnek olarak Norveç fonu gösteriliyor. Fon doğru yönetildiği takdirde, şeffaf ve güvenilirliğin sağlanması, Türkiye için önemli bir stratejik adımdır ve önemli bir reformdur" dedi.

"Varlık fonu olumlu etki yapacaktır"

Türkiye'nin Norveç'i yakalayabileceğini ifade eden Yorgancılar, "Dünyadaki en başarılı örnek olarak gösterilen Norveç fonu, gelecek kuşaklara yatırım yapmak için kurulmuştur. Norveç'de petrol bir gün bitecek olsa da, fon gelirleri ülke vatandaşlarını desteklemeye devam edecektir. Fon doğru yönetildiği takdirde, şeffaf ve güvenilirliğin sağlanması, Türkiye için önemli bir stratejik adımdır ve önemli bir reformdur ve Türkiye'nin uluslararası kredibilitesine olumlu etki yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Çeşme denizine sızan yakıt temizliği devam ediyor

Geçtiğimiz aylarda Lady Tuna isimli geminin Çeşme denizinde kaza yaparak yakıtın denize akması sonucu, yayılan akaryakıtın temizlenmesine devam edildiğini belirten Yorgancılar, İzmir Valiliği koordinasyonunda bir Zarar Tespit Komisyonu kurulduğunun bildirildiğini dile getirdi. Komisyonun, kazadan etkilenen kişi ve kurumların tespit edilerek zararların giderilmesi için çalışacağını aktaran Yorgancılar, "Halen toplanan atıklar bertaraf tesislerine gönderilmekte, temizleme ve bertaraf işlemleri de Valilik tarafından yakından takip edilmekte. Eğer denizdeki canlı kaynaklar ile deniz yaşamına yönelik zararlar da varsa Komisyon bunların belirlenmesi için Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü'ne araştırma yaptırılmasını isteyebilecek" dedi.

Müjdat Gezen Merkezi saldırısı

Yorgancılar, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne yapılan kundaklama eylemini kınadığını da belirten Yorgancılar, şunları söyledi:

"Referandumuna kadar önümüzde daha 1,5 aylık bir süre var. Türkiye bu süreyi şiddet eylemleri ile değil huzur içinde geçirebilmelidir. Hiç kimse bir başkasının düşüncesine katılmayabilir ama saygı göstermek zorundadır. Bunu artık öğrenmemiz gerekiyor. Biri tamamen provokatörlük de yapsa bunun cezasını kesmek vatandaşın değil, hukukun işidir."

Toplantıya konuk konuşmacı olarak katılan Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Aratırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nuri Azbar da Eko-Verimlilik ve Endüstriyel Ekoloji hakkında bir sunum yaptı. Çevreye yatırım yapılırken de para kazanmanın mümkün olduğunu söyleyen Azbar, belgesellerde ölü bir hayvanın tekrar doğaya kazandırılması sürecinde büyük leş yiyicilerden, mikroorganizmalara kadar her canlının bir paydaş olduğunu, sanayicilerin de böyle davranıp, dönüşüme ağırlık vermesiyle atık borsasının kurulabileceğini ifade etti.