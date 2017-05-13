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Endonezya’da Devasa Büyüklükteki Yaratık Kıyıya Vurdu

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Endonezya’da Devasa Büyüklükteki Yaratık Kıyıya Vurdu
Endonezya'da kıyıya vuran 15 metre uzunluğundaki devasa yaratık görenleri şaşkına çevirdi.

Endonezya'da kıyıya vuran 15 metre uzunluğundaki devasa yaratık görenleri şaşkına çevirdi.

Endonezya'nın Maluku eyaletindeki Seram adasında 15 metre uzunluğunda devasa büyüklükteki canlı kıyıya vurdu. Bilim adamları tarafından, kıyıya vuran 15 metre uzunluğundaki canlının türüne ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Ancak birçok kişi dev bir balina cesedi olduğu yönünde iddiaları dile getirdi.

Bilim adamları, bu türü incelemek üzere doku parçaları aldı.

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