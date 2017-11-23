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Endonezya’da Trenden Yılan Çıktı

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Endonezya’da Trenden Yılan Çıktı
Endonezya'da yolcularla dolu bir trenin tavanından yılan çıktı. Bir yolcu yılanı yakalayarak etkisiz hale getirdi.

Endonezya'da yolcularla dolu bir trenin tavanından yılan çıktı. Bir yolcu yılanı yakalayarak etkisiz hale getirdi.

Endonezya'da şehirler arası bir trende yolcuları korkutan bir olay yaşandı. Trenin tavanındaki bagaj rafında, saklanmış bir yılan bulundu. Bir tren yolcusu ise çıplak elleriyle yılanı yakaladı ve olduğu yerden çıkardı. Sosyal medyada kahraman ilan edilen Endonezyalı adam, yılanı kuyruğundan yakaladıktan sonra bir hamleyle öldürdü.

Başkent Cakarta'dan Bogor kentine giden tren, olay anında seferi durdurdu.

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