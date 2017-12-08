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Endonezya’dan Trump’ın Kudüs Kararına Protesto

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Endonezya’dan Trump’ın Kudüs Kararına Protesto
Endonezya'nın başkenti Jakarta'da bulunan ABD Büyükelçiliği önünde düzenlenen gösterilerde ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararı protesto edildi.

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da bulunan ABD Büyükelçiliği önünde düzenlenen gösterilerde ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararı protesto edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'un Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımaya yönelik kararı Endonezya'nın başkenti Jakarta'da bulunan ABD Büyükelçiliği önünde düzenlenen gösterilerde protesto edildi. Ellerinde Trump karşıtı pankartlar taşıyan göstericiler sloganlar atarak caddelerde lastik yaktı. Trump'ın geçtiğimiz günlerde Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ABD elçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e götüreceğini açıklamasından sonra bütün dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor.

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