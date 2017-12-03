Endüstriyel Makine Üretimi Aydın’da Konuşuldu

ADÜ Aydın İli Stratejik Planlama ve Yenilik Merkezi (AİSYEM) tarafından düzenlenen "Endüstriyel Makine Üretimi Sektöründe Ar-Ge Faaliyetleri" konulu konferans,...

Ge Faaliyetleri" konulu konferansı düzenlendi.

ADÜ Aydın İli Stratejik Planlama ve Yenilik Merkezi (AİSYEM) tarafından düzenlenen "Endüstriyel Makine Üretimi Sektöründe Ar-Ge Faaliyetleri" konulu konferans, AİSYEM Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Konferansa konuşmacı olarak Aydın Ticaret Odası Meclis Başkan Yardımcısı Fatih Namık Talay katıldı.

Açılış konuşmasını yapan AİSYEM Müdürü Doç. Dr. Hüseyin Yılmaz, konferansın öğrencilerin Aydın ekonomisini ve Aydın Ticaret Odasını yakından tanımaları açısından güçlü bir fırsat olduğunu belirtti.

Konferansta konuşan Fatih Namık Talay, Aydın işletmelerinin Ar-Ge, yatırım ve ihracat aşamalarında rekabet üstünlüğü potansiyeline sahip oldukları, gelecek on yılda şimdiki durumun ötesinde bir performans ortaya koyacakları öngörüsünde bulundu. Ar-Ge projelerinde başarının inovasyon odaklı bir liderliği gerektirdiğini söyleyen Talay, "Aydın işletmeleri teknolojik açıdan Avrupa ve dünya şirketleri karşısında birçok bakımdan eşit teknolojik fırsatlara sahip. Yeter ki sektöre stratejik değerlendirmeyle yaklaşılabilsin" dedi.

Talay, şirketlerinde iş süreçlerini, teknolojiyi ve ürünleri sürekli iyileştirme yöntemiyle geliştirdiklerini, müşterilerin ihtiyaçlarına uygun maliyet ve kalitede dünya ölçüsünde standartlara odaklandıklarını sözlerine ekledi.