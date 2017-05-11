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Enfest Coşkusu Serik’te Yaşandı

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Enfest Coşkusu Serik’te Yaşandı
Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Çocuklar Bilim, Sanat ve Spor Festivali (ENFEST) kapsamında Serik'te özel çocuklar için şenlik düzenlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Çocuklar Bilim, Sanat ve Spor Festivali (ENFEST) kapsamında Serik'te özel çocuklar için şenlik düzenlendi. Birbirinden eğlenceli gösterilerin sunulduğu etkinlikte özel çocuklar büyük alkış aldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen ve Türkiye'nin en özel festivali olan Özel Çocuklar Bilim, Sanat ve Spor Festivali (ENFEST) çeşitli etkinliklerle sürüyor. Festival kapsamında Serik'te özel çocuklar için şenlik düzenlendi. Serik Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Özel Eğitim Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe, Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Serik Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İlçe Emniyet Müdürü Zafer Karaaslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mevlüt Özen, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Kozan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Engelliler Festivali, Gedik Kavşağı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yapılan yürüyüşle başladı. Özel engelli okullarından çok sayıda öğrenci ve öğretmen Antalya Büyükşehir Bandosu eşliğinde kortej yürüyüşü yaparak Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Burada kurulan sahnede özel eğitim okulları ile ilk ve ortaokulların özel eğitim sınıflarında eğitim gören öğrenciler birbirinden eğlenceli gösteriler sundu. Sahneye çıkan özel öğrenciler sergiledikleri "Beyaz Kelebekler', "Mavi Boncuk" ve "Şirinler" gibi müzikli gösteriler ve semazen gösterisi ile izleyicilerden büyük alkış aldı. Festivalde ayrıca yerel sanatçı Özkan Karaeloğlu konser verdi. Gösterilerin ardından protokol ve vatandaşlar meydanda düzenlenen kermesi gezdi.

Enfest Coşkusu Serik’te Yaşandı

Enfest Coşkusu Serik’te Yaşandı

Enfest Coşkusu Serik’te Yaşandı

Enfest Coşkusu Serik’te Yaşandı

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