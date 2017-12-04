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Enflasyon Şampiyonu Domates Oldu

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Enflasyon Şampiyonu Domates Oldu
Türkiye İstatistik Kurumu'nun kasım ayı enflasyon verilerine göre Kasım ayında en fazla artış gösteren domates zam şampiyonu olurken, fiyatı en fazla...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun kasım ayı enflasyon verilerine göre Kasım ayında en fazla artış gösteren domates zam şampiyonu olurken, fiyatı en fazla düşen ürün karnabahar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2017 enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Kasım ayında yüzde 45,29 artış gösteren domates zam şampiyonu oldu. Kabak yüzde 23,33 artışla ikinci sırada yer alırken, yüzde 17,21 artan kadın kabanı üçüncü sırada yer aldı.

Fiyatı en fazla artan ürünler sıralaması şöyle gerçekleşti: erkek kabanı yünlü yüzde 16,52, patlıcan yüzde 14,30, salatalık yüzde 13,42, yumurta yüzde 12,77, kadın hırkası yüzde 9,44, çocuk botu yüzde 8,72, patates yüzde 8,45, erkek kazağı yüzde 8,05, nohut yüzde 7,01, çocuk kazağı yüzde 6,71, kabak çekirdeği yüzde 6,64, erkek ceketi yüzde 6,63, mücevher çeşidi altın yüzde 5,83, kömür ücreti yüzde 5,72, benzin yüzde 5,35, beyaz peynir yüzde 5,24 ve pirinç yüzde 5,19.

Fiyatı en fazla düşen ürün karnabahar

Kasım ayında fiyatı en fazla düşen ürün yüzde 19,95 düşüş gösteren karnabahar oldu. İkinci sırada fiyatı yüzde 19,24 azalan portakal olurken, üçüncü sırada yüzde 18,30 düşüşle yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar yer aldı.

Fiyatı en fazla azalan ürünler sıralaması ise şöyle gerçekleşti: kivi yüzde 12,59, ayva yüzde 11,98, pırasa yüzde 11,83, ıspanak yüzde 11,48, muz yüzde 4,15, koyun eti yüzde 3,38, mercimek yüzde 2,84, dana eti yüzde 2,56, ketçap yüzde 2,33, uçak bileti ücreti yüzde 1,98, şehirlerarası otobüs ücreti yüzde 1,78, yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar yüzde 1,77, yurt içi haftasonu turları yüzde 1,46, bebek bezi yüzde 0,82, çay yüzde 0,71, çikolata krem yüzde 0,68 ve kahve yüzde 0,43.

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