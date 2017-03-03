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Enflasyon Şampiyonu Şubat’ta Mandalina Oldu

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Enflasyon Şampiyonu Şubat’ta Mandalina Oldu
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına göre, Şubat ayının zam şampiyonu fiyatı yüzde 27,52 artan mandalina olurken, fiyatı en fazla düşen yüzde...

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına göre, Şubat ayının zam şampiyonu fiyatı yüzde 27,52 artan mandalina olurken, fiyatı en fazla düşen yüzde 22,30'luk azalışla domates oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Şubat ayı enflasyonunu açıkladı. Rakamlara göre Şubat ayı enflasyon şampiyonu yüzde 27,52 artış gösteren mandalina oldu. Nar yüzde 23,29 ile ikinci sırada yer alırken yüzde 10,69'luk artış gösteren limon üçüncü oldu.

Şubat ayında fiyatı en fazla artan ürünler; "Salatalık yüzde 10,23, tuvalet kağıdı yüzde 9,59, kalem yüzde 9,47, portakal yüzde 7,47, kahvaltılık tereyağı yüzde 7,24, sabun yüzde 6,74, resim boyaları yüzde 6,04, LPG dolum ücreti yüzde 5,87, kuru fasulye yüzde 5,86, benzinli otomobil yüzde 5,71, maden suyu ve sodası yüzde 5,21, tüp gaz yüzde 5,16, nohut yüzde 5,09, dizel otomobil yüzde 5,02, ilaçlar yüzde 4,97, araç yedek parça ve ekipmanları yüzde 4,67 ve televizyon yüzde 4,49" şeklinde sıralandı.

En fazla düşen ürün domates

Şubat'ta azalış gösteren domates en fazla fiyatı düşen ürün olurken, karnabahar yüzde 21,11 ile ikinci, patlıcan ise yüzde 18,04'lük düşüşle üçüncü oldu.

Fiyatı en fazla düşen ürünler sıralaması ise Şubat ayında şöyle oldu: "Kabak yüzde 12,73, umreye gidiş ücreti yüzde 11,49, kadın botu yüzde 9,59, kadın kabanı yüzde 9,31, genç odası takımı yüzde 9,26, çocuk kazağı yüzde 8,91, erkek için sweatshirt yüzde 8,61, erkek kazağı, yüzde 8,35, anorak tipi erkek kabanı yüzde 8,17, yatak odası takımı yüzde 6,51, oturma odası takımı yüzde 6,37, yatak çift kişilik yüzde 5,75, kadın pardösüsü yüzde 5,63, kanepe yüzde 5,19, tek masa yüzde 4,30, fırınlı ocaklar yüzde 3,88 ve bulaşık makinesi yüzde 3,69"

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