Engeli, Hayalini Engelleyemedi

Aksaray'da düzenlenen Türkiye Halter Şampiyonasına katılan Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü sporcuları şampiyonadan 3 madalya ile...

Aksaray'da düzenlenen Türkiye Halter Şampiyonasına katılan Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü sporcuları şampiyonadan 3 madalya ile dönerek büyük bir başarıya imza attı. Turnuvadan iki madalya ile dönen Serhat Çindemir, "Çocukken büyük turnuvalara çıkıp derece yapmayı istiyordum. Öyle bir şey gerçekleştiremeyeceğimi düşünüyordum. Şimdi ise Diyarbakır'ı ve ülkemizi Avrupa'da temsil etmek istiyorum" dedi.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun 10-11 Eylül tarihleri arasında Aksaray'da düzenlediği Türkiye Halter Şampiyonasına katılan Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü sporcuları kente 3 madalya ile döndü. 56 kiloda Serhat Çindemir (21) gençlerde altın, büyüklerde gümüş madalya alırken, 75 kiloda ferdi Çalp (21) ise gençlerde bronz madalya alarak büyük bir başarıya imza attı.

"Öyle bir şey gerçekleştiremeyeceğimi düşünüyordum"

Yüzde 40 görme engelli Serhat Çindemir, çocukken büyük turnuvalara çıkıp derece yapmayı hayal ettiğini ifade ederek, "Öyle bir şey gerçekleştiremeyeceğimi düşünüyordum. Bizim kulüple karşılaştım. Ondan sonra büyük turnuvalara çıkmaya başladım. Halterde gençlerde altın, büyüklerde gümüş madalya aldım. Kısmet olursa daha büyük dereceler yapmayı planlıyorum. Milli takıma seçilme beklentim var. Diyarbakır'ı, ülkemizi Avrupa'da temsil etmeyi düşünüyorum" diye konuştu.

"Engelli diye kimse evine kapanmasın"

Yüzde 70 görme engelli Ferdi Çalp ise önceleri engelli olduğu için evden çıkmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarım spor yapıyordu. Neden spor yapmadığımı soruyorlardı sürekli. Bir süre sonra ben de spora başladım. Halterde gençler kategorisinde 3'ncü oldum. Kulüp olarak futsal şampiyonasına da katıldık. Orada da birinci olduk. Engelli diye kimse evine kapanmasın."