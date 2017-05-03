Engellere Rağmen Yine De Pes Etmedi

Doğuştan ileri derecede işitme kaybı olan ve 7 yaşından bu yana işitme cihazıyla yaşamını sürdüren Alparslan Temen, tüm engellere rağmen pes etmedi,...

Doğuştan ileri derecede işitme kaybı olan ve 7 yaşından bu yana işitme cihazıyla yaşamını sürdüren Alparslan Temen, tüm engellere rağmen pes etmedi, Tıp Fakültesini kazandı. Temen, kendisiyle aynı durumda olan bireylere de umut oldu.

Trakya Üniversitesinde 5'inci sınıf tıp öğrencisi olan 24 yaşındaki Alparslan Temen, doğuştan ileri derecede işitme kaybı olduğunu ve 7 yaşından bu yana her iki kulağında da özel işitme cihazıyla yaşamını sürdürdüğünü belirtti. Eğitim hayatında çok zorlu bir süreç geçirdiğini dile getiren Temen, 2010 yılında ÖSYM'nin sınavına, işitme cihazı ile gireceğine dair rapor almasına rağmen daha sonradan sınavının iptal edildiğini iddia etti. Temen, ÖSYM'ye dava açtığını ve bu davayı kazandığını ancak zaten o yılı gözden çıkardığını ve daha sonraki yıl tekrar sınava girerek Tıp Fakültesini kazandığını kaydetti. 1'inci sınıfın sonlarında iki kulağında işitme cihazı varken stetoskopu nasıl kullanacağını düşünerek hocalarına danışan ve hemen hemen hepsinden olumsuz sonuç alan Temen, okulun Kulak Burun Boğaz (KBB) Anabilim Dalı Başkanından, "Hastaya oskültasyon yapmadan yani dinlemeden muayene edersin", KBB hocasından ise, "Neden tıbbı seçtin? Senden doktor olmaz. Git başka bölüm seç" şeklinde karşılık aldığını ifade etti.

Bunun üzerine ABD Kaliforniya'da bir firmanın işitme engelli doktorlar için elektronik stetoskop ürettiğini gören ancak fiyatının bir öğrenci için yüksek olduğunu dile getiren Temen, "Bin dolardı, bir öğrenci için çok pahalı. Sabancı Vakfı bunu bana temin etti. Öyle bir cihazın olduğunu kendi hocalarım da bilmiyordu" şeklinde konuştu.

"Bunu inadımla başardım"

Annesi ve ablasının da kendisi gibi işitme engelli olduğunu aktaran Temen bu süreçteki güçlüklerin üstesinden inadıyla geldiğini söyleyerek, "Bende inatçılık var, bu da aileden geliyor sanırım. Annem 54 yaşında şu an ikinci üniversiteyi okuyor. Babam da aynı şekilde temizlik işçisiydi ve 20 yıl sendika başkanlığı yaptı, tırnaklarıyla kazıyarak geldi. Bilinçli birisiydim. Birçok insan bana ulaştı onlara umut oldum. Aynı zamanda engelli öğrenciler temsilcisiyim. Artık bir değişim var ve güzel şeyler olacak gibi görünüyor" diye konuştu.