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Engelleri Birlikte Aşalım Komisyonu İlk Toplantısını Bünyan’da Yaptı

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Engelleri Birlikte Aşalım Komisyonu İlk Toplantısını Bünyan’da Yaptı
Bünyan Belediyesi tarafından hazırlanan ve Anadolu Sakatlar Derneği Erciyes Üniversitesi Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu, Bünyan İlçe Milli...

Bünyan Belediyesi tarafından hazırlanan ve Anadolu Sakatlar Derneği Erciyes Üniversitesi Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu, Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bünyan Halk Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürütülen "Mesleki Eğitim Yoluyla Engelsiz Hayata" projesi kapsamında oluşturulan "Engelleri Birlikte Aşalım Komisyonu" ilk toplantısını yaptı.

Bünyan Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen toplantıda proje kapsamında "Engeli bireylerin sosyal hata entegrasyonu noktasında daha fazla ne yapılabilir?" sorusu üzerine durulurken Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu; "Projemizle engelli kardeşlerimizin hem iş gücü piyasasına girişlerini destekleyecek hem de sosyal hayata entegrasyonu sağlayacak. Ancak bununla birlikte komisyonumuzun bu toplantısında engelli kardeşlerimizi daha çok hayata bağlama, yaşam standartlarını yükseltecek faaliyetleri hayata geçirmek istiyoruz. İnşallah ilerleyen toplantılarda kendileriyle bir araya gelerek; "sizin için daha fazla ne yapabiliriz?" sorusuna cevap arayacağız ve bu çerçevede adımlar atacağız" dedi.

Toplantıya komisyon üyeleri; Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, Bünyan Belediyesi Meclis Üyesi Ayla Hançer, Erciyes Üniversitesi Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Nafiz Kahraman, Anadolu Sakatlar Derneği Başkanı Osman Kılıç, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Bulun, Kayseri Halıcılar Odası Başkanı Ercan Efilti , Halk Eğitim Merkezi Müdür Yrd. Ali Karaduman , Anadolu Sakatlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Akdoğan, Mesleki Eğitmenler Zahide Şahin, Neval Sakin, İşveren Hacı Demirhan ve Ziya Ünal, Proje Asistanı Z. Hazal Bedir, Mesleki Eğitim Uzmanı Ezgi Köse ile Bünyan Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler biriminden Mesut Davarcı katıldı.

Engelleri Birlikte Aşalım Komisyonu İlk Toplantısını Bünyan’da Yaptı

Engelleri Birlikte Aşalım Komisyonu İlk Toplantısını Bünyan’da Yaptı

Engelleri Birlikte Aşalım Komisyonu İlk Toplantısını Bünyan’da Yaptı

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