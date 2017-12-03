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Engelleri birlikte aşarız

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Engelleri birlikte aşarız
Bafra Belediye Başkanı Şahin, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, " İnsanlık duygularımız tüm engelleri birlikte aşmamız anlayışına sahip olmamızı gerektiğini emreder " dedi.

Samsun Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin yayımladığı yazılı mesajda, engell vatandaşlarımızı sadece 3 Aralık’ta değil her zaman hatırlamamız gerektiğini söyledi. "3 Aralık sadece bir farkındalık günüdür "diyen Şahin, " Biz hayatın her anında tüm engelleri kaldırmak için çalışmalıyız. Unutmamak gerekir ki; bugün sağlıklı olabiliriz ama hepimiz birer engelli adayıyız "dedi. 

Şahin, " Bize düşen görev tüm engelleri birlikte aşmak iradesine sahip olmaktır. En büyük engelin sevgisizlik olduğu bir dünya da bizim insanımız yüksek vasıflı duygulara sahiptir. Sevgi ve saygı insanıdır.  Bunu sosyal yardımlaşma da,  engelli insanlarımızla ilişkilerde ve dayanışma da göstermektedir. Milletimizin ve Bafralı hemşerilerimin bu duygularından büyük bir onur ve mutluluk duymaktayım. Bafra Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalarda engelleri ortadan kaldırmaya ve engelli insanlarımızı düşünerek hizmet etmekteyiz. Bunun dışında her faaliyetlerine destek veriyoruz, programlarına katılıyorum, ziyaretlerinde bulunuyorum. Onlarla benim aramda bir duygu birlikteliği vardır "diye konuştu.   Özkan ŞENGÜN 

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