Engelleri Pedal Çevirerek Aştılar

İzmir'in kalbi olan Konak, Engelliler Haftası'nda anlamlı bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı.

İzmir'in kalbi olan Konak, Engelliler Haftası'nda anlamlı bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı. "Spor yapmak hakkımız" diyen İzmir Görme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile Konak Belediyesi el ele vererek, görme engellilerin de bisiklet sürme keyfini yaşayabileceğini gözler önüne serdi.

İzmir Görme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile Konak Belediyesi "Bisikletini Al Da Gel Aramızda Yok Engel" adıyla bu yıl ilki düzenlenen etkinlikte görme engelliler, "Bisiklet özgürlüktür, tandem dostluktur" diyerek yüzlerce bisiklet sevdalısıyla aynı anda pedal çevirdi. Gündoğdu Meydanı'ndan başlayan tura beş görme engelli sporcu Konak Belediyesi'nin armağan ettiği beş tandem bisiklete binerek katıldı.

Bisiklet sürmenin keyfini yaşadılar

Başlama işaretini Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ın verdiği bisiklet turuna Aktif Pedal, Bisikletli Kültür Turları, BUGEP, Çarşamba Akşamı Bisikletlileri, Ege Pedal, Eş Pedal, İzmir Bisikletli Kadınlar, Otizmli Çocuk Gönülleri Derneği, Pedal 35, Pedalhane, Pedalperest Kadınlar, Perşembe Akşamı Bisikletlileri, Süslü Kadınlar gibi farklı gruplardan yaklaşık 500 bisiklet sevdalısı katıldı. Görme engelliler tandem adı verilen özel bisikletleri kullanarak bisiklet sürme hayallerini gerçeğe dönüştürdü. Yüzlerce bisikletiyle aynı anda pedal çeviren görme engelliler spor yapmaya hiçbir şeyin engel olamayacağını göstermiş oldu.

Gündoğdu'dan Cumhuriyet'e

İzmirlilerin denizle buluştuğu en güzel noktalardan biri olan Kordon'daki bisiklet yolunu kullanarak Cumhuriyet Meydanı'na gelen bisikletlilerin turu renkli görüntülere sahne oldu. Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan etkinliğe İzmir'in 30 ilçesinden, farklı yaş ve meslek gruplarından 500'e yakın bisiklet sevdalısı katıldı. Anlamlı etkinliğe katılanların kimi çocuğuyla kimi de eşiyle birlikte pedal çevirdi. Katılımcılar arasında görme engellilerin dışında bedensel engelliler de vardı. Engelleri nedeniyle ayaklarıyla değil özel tasarım bisikletler sayesinde ellerini kullanarak pedal çeviren bedensel engelli bisiklet sürücüleri görme engelli dostlarına destek için tura katıldıklarını söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentliler için başlattığı kiralık bisiklet hizmeti "BİSİM" ile tura katılanların çokluğu da dikkat çekti.

Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren turun ardından düzenlenen törende konuşan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş bu yıl ilkini gerçekleştirdikleri etkinliğin bir farkındalık çabası olduğunu söyledi. Engellerin ortadan kalktığı bir yaşam dileyen Başkan Pekdaş, "Çağdaş insan; spor yapan, kentini ve çevresini koruyan insandır. Kent ve çevre bilinci de karbon salınımını azaltmakla doğru orantılıdır. Dolayısıyla çağdaş bir ulaşım olan bisikletin yaygınlaştırılması gerekir. Bu konuda yoğun çabanız var, bu nedenle de sizi takdir edip, teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. Her insanın bir engelli adayı olduğunu vurgulayan Pekdaş, "Biz engellerimizle yaşamın her alanında var olmak durumundayız. Görme engellilerin bu çabasını takdir ediyoruz. Bizimle olduğunuz için de sizlere çok teşekkür ediyoruz. İzmir için, Türkiye için, aydınlık bir gelecek için bu birliktelikleri çoğalmak görevimiz. Hep birlikte güzel ve özgür bir Türkiye için bu pedalları çevireceğimize de inanıyorum" diye konuştu.

"Spor yapmak hakkımız" diyen İzmir Görme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı İbrahim Ulaş Ergin kendilerine destek veren Başkan Pekdaş'a teşekkür etti. Dernek Başkanı Ergin tören sonunda tüm katılımcılar adına Pekdaş'a çiçek ve günün anısına plaket armağan etti.