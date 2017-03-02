ENGELLERİ SPOR YAPARAK AŞIYORLAR

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Beyazay Derneği'nce yürütülen, 'Aşmak İçin Hareket Spor Şenliği' Samsun'da çeşitli spor branşlarında düzenlendi. Gençler sportif faaliyetlerle doyasıya eğlendi

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Beyazay Derneği'nce yürütülen, 'Aşmak İçin Hareket Spor Şenliği' düzenlendi. Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla, İlkadım Mustafa Dağıstanlı Spor Salonunda yapılan ve AK Parti İlkadım Gençlik Kolları üyeleri, Özel Eğitim Meslek Lisesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen şenlikte gençler; masatenisi, golf, bilek güreşi, basketbol, badminton, dart, oturarak voleybol, langırt branşlarında eğlenerek sportif faaliyetlerde bulunma fırsatı yakaladılar.

AVANTAJ DEĞİL İHTİYAÇ

Gençlere çeşitli hediyelerin verildiği şenlikte İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ve AK Parti İlkadım İlçe Müdürü Adnan Varol da yer aldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Engelli Sporcular ve Özel Sporcular Şube Müdürü Gaye Gümüş, "100.000 engelli ve 100.000 engelsiz bireyin birlikte spor yaparak farkındalık geliştirmeleri amaçlanan, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Aşmak İçin Hareket projesi kapsamında bugün çok özel bir meslek grubuyla işitme engelli sporcularımızı bir araya getirdik. Meslek hayatlarında işaret dilinin bir avantaj değil de ihtiyaç olduğunu düşünerek başladıkları bu eylemde kendilerini tebrik ederim" dedi. Çeşitli branşlarda stantların yer aldığı şenlikte engelli ve engelsiz öğrenciler birçok spor branşında eğlenerek spor yapma imkanına sahip oldu. "Aşmak İçin Hareket" Spor Şenliği bitiminde katılımcılar toplu fotoğraf çektirdiler.