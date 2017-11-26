Engelli Aileleri Sıkıntılarını Pilates Topuyla Atıyor

Bağcılar'da engelli çocuklarıyla ilgilendiği için hem ruhen hem de bedenen yorulan aileler pilates yaparak rahatlıyor.

Bağcılar'da engelli çocuklarıyla ilgilendiği için hem ruhen hem de bedenen yorulan aileler pilates yaparak rahatlıyor. Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı'nda fizyoterapistler tarafından verilen klinik pilates eğitiminde engelli yakınları yaşadıkları benzer sıkıntıları da konuşarak duygusal paylaşımda bulunuyor.

11 yıldır hizmet veren Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı eğitmenleri, engelli yakınlarının yaşadığı zorlukları dikkate alarak farklı bir projeye imza attı. Yetkililer, annelerin sıkıntılarına rahatlatıcı bir çözüm olarak pilates eğitimini uygun gördü. Engelliler Sarayı'nın spor salonu engelli yakınları için pilates eğitim merkezi haline getirildi. Çocukları yada kardeşleri kurs gördüğü sırada onlar kıyafetlerini değiştirip spor salonuna koşuyor. Fizyoterapistler eşliğinde pilates topuyla hem zamanlarını değerlendiriyor hem de terapi görüyorlar. Kadın gününü aratmayan etkinlikte sadece spor yapılmıyor. Kadınlar çocuklarıyla ilgili ortak sıkıntılarını konuşup birbirlerine destek oluyorlar. Mola zamanlarında ise sohbet ve gülüşmelerin yaşandığı keyifli bir ortama dönüşüyor.

"Ailelerin kiminin ayağında kiminin belinde problem var"

Özel bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Esra Atılgan, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Engelli ailelerimiz engelli çocuklarıyla ilgilendiği için vücutlarında bazı problemler oluyor ve kendileriyle ilgilenemiyorlar. Biz fizyoterapi bölümü olarak hem engelli aileyi bilinçlendirmek açısından hem de sağlıklarını korumaları açısından pilates programı başlattık. Bunu yapmamızdaki nedenlerden birincisi grup eğitiminde insanlar paylaşım yaparlar. Paylaşım yapınca rahatlamalar olur. İkincisi vücutta oluşan problemleri engeller. Pilatese katılan ailelerimizin kiminin ayağında kiminin belinde problem var. Bunları en iyi çözen yöntem de klinik pilatestir. Bu amaçla şu an biz bunları ailelere uyguluyoruz" dedi.

"Zamanımı değerlendiriyorum, boş oturmaktan iyidir"

Pilates yaparak motive olan Suna Ayaz, "4 yaşında gelişim kısıtlığı bir çocuğum var. Şu anda kreşte hocalarıyla beraber. Burada pilates yaparak dinç ve zinde kalıyorum. Çocuklarla çok uğraştığım için bu spor çok iyi geliyor. Her annenin bu hizmetten yararlanmasını isterim. İnsanı rahatlatıyor dinçleştiriyor. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'ya da çok teşekkür ederim" dedi.

Serpil Atik ise, "Emekli polis memuruyum. Çocuğum 12 yaşında duyu algı bütünlemeye devam ediyoruz. Pilates eğitimi çok iyi oldu. Çocuğumu beklerken pilates yaparak zamanımı değerlendirmiş oluyorum. Boş oturmaktan iyidir. Pilatesin insan vücuduna da faydalı olduğunu düşünüyorum. Güzel bir hizmet" diye konuştu.

"Engelli abim 15 senedir Bağcılar Belediyesi'nin Başak Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi görüyor" diyen Esra Rençber, "Onunla sık sık buraya geliyorum. Burada böyle bir etkinlik olduğunu söylediler. Çok beğendim. Emeği geçenlere teşekkürler. Pilates yapınca moralim yerine geliyor. Benim için değişiklik oluyor" ifadelerini kullandı.