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Engelli Asansöründeki Topu Almak İsterken Bir Metreden Aşağıya Düştü

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Engelli Asansöründeki Topu Almak İsterken Bir Metreden Aşağıya Düştü
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan Fen Lisesinde çalışan bir kişi engelli asansöründe ki topu alırken bir metre yüksekten düşerek yaralandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan Fen Lisesinde çalışan bir kişi engelli asansöründe ki topu alırken bir metre yüksekten düşerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerin Gölcük Şirinköy İpekyolu Mahallesinde bulunan Gölcük Fen Lisesinde meydana geldi. İddiaya göre, okulda çalışan Şenol K. isimli vatandaş engelli asansöründe bulunan topu almaya çalışırken bir metre yükseklikten yere düştü. Şahsın düştüğünü görenler durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine hemen okula gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şenol K. tedavisi yapılmak üzere Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine götürdü.

Engelli Asansöründeki Topu Almak İsterken Bir Metreden Aşağıya Düştü

Engelli Asansöründeki Topu Almak İsterken Bir Metreden Aşağıya Düştü

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