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Engelli Çocuk Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti

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Engelli Çocuk Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti
Ankara'nın Polatlı ilçesinde 11 yaşındaki zihinsel engelli çocuk 5'inci kattaki evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 11 yaşındaki zihinsel engelli çocuk 5'inci kattaki evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, zihinsel engelli Davut Çoban (11), annesi Satı Şebeş uyurken evin balkonuna çıktı. Dengesini kaybeden engelli çocuk, 5'inci kattan aşağı düştü. Anne Şebeş, çocuğunun düştüğünü anlayınca komşularından yardım istedi. Mahalle sakinleri olay yerine ambulans çağırdı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Zihinsel engelli Davut Çoban'ın acı haberini alan yakınları büyük üzüntü yaşadı. Anne Şebeş sinir krizleri geçirdi. Çoban'dan geriye ise annesi ve kardeşi ile çekilen mutlu günlerin fotoğrafları kaldı.

Çoban'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından Polatlı Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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