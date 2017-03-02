Engelli Çocuk Yangında Hayatını Kaybetti

Malatya'da bir evin çocuk odasında çıkan yangında 7 yaşındaki engelli Yusuf Burak Hanbay hayatını kaybederken, dumandan etkilenen 3 kişi ise hastaneye...

Malatya'da bir evin çocuk odasında çıkan yangında 7 yaşındaki engelli Yusuf Burak Hanbay hayatını kaybederken, dumandan etkilenen 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Yeşilyurt ilçesi Aslanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Halep Caddesi'nde bir apartmanın birinci katında bulunan evin çocuk odasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Evde oturan Hanbay ailesinin yardım çağrıları üzerine çevredeki vatandaşların yardımı ile evde bulunanlar çıkartılırken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürürken, çocuk odasında bulunan ve engelli olduğu öğrenilen 7 yaşındaki Yusuf Burak Hanbay hayatını kaybetti. Yangında dumandan etkilenen anne Alev, baba Turan ve kızları Senanur Hanbay (8) sağlık ekiplerince Malatya Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına altındı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Hanifi Acar olay yerinde yaptığı ilk değerlendirmede, "Bugün sabah saat 08.05 geçe bize gelen bir ihbar neticesinde bir ev yangını, ikametgah yangını olduğu ve içeride çocuğun olduğu söylendi. Araçlarımız 6 dakika içerisinde olay yerine intikal etti. Yangın çocuk odasında çıkmış, engelli bir çocuğumuz maalesef hayatını kaybetti. Anneyi, babayı ve diğer çocuğu ekip arkadaşlarımız çıkartarak sağlık ekibine teslim ettiler. Şu anda hayati bir tehlikeleri yok, onların durumu iyi" dedi.