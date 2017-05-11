  • BIST 95.509
  • Altın 141,195
  • Dolar 3,5803
  • Euro 3,8919
  • Samsun 17 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 20 °C
  • İzmir 26 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 19 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 13 °C

Engelli Çocuklar Gönüllerince Eğlendi

» »
Engelli Çocuklar Gönüllerince Eğlendi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde "Engelliler Haftası" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde "Engelliler Haftası" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Siverek Engeliler Derneği ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce "Engelliler Haftası" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte engelliler çocuklar gönüllerince eğlendi. Yenişehir Mahallesindeki Eyüp Cenap Gülpınar Gençlik Merkezinde düzenlenen etkinlik, derneğin faaliyetlerinin gösterilmesiyle başladı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Engelliler Derneği Başkanı Feridun Şenateş, sürücülerin bilinçsiz park etmeleri nedeniyle zorluk yaşadıklarını söyledi. Şenateş, "İlçede en büyük sıkıntımız engelli araç yokluğu, şehir içi minibüslerle seyahat edemiyoruz. Bir hastamız olduğu zaman engelliler için tasarlanmış bir aracımız olmadığı için hastaneye gidemiyoruz. Yetkililerden bu konuda destek bekliyoruz. Ayrıca kaldırımları işkal ederek geçişlerimizi engelleyen vatandaşlardan ricamız yollarımıza engel koymasınlar" dedi.

Program, konuşmaların ardından engelli çocukların okuduğu şiir ve koronun seslendirdiği türküler eşliğinde halay çekilmesiyle devam etti. Engelli çocuklar, Mustafa Kemal Atatürk'ün üç parça halindeki portresini sahnede birleştirip Türk bayrağı açtı. Yaklaşık iki saat süren programın sonunda gönüllerince eğlenen çocukların mutluluğu gözlerine yansıdı.

Düzenlenen etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Postacı, STK temsilcileri, engelli vatandaşlar ile aileler katıldı.

Engelli Çocuklar Gönüllerince Eğlendi

Engelli Çocuklar Gönüllerince Eğlendi

Engelli Çocuklar Gönüllerince Eğlendi

Engelli Çocuklar Gönüllerince Eğlendi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ağrı Belediyesi Sağlıklı Aile İçin Mahallelerde Eğitim Başlattı11 Mayıs 2017 Perşembe 17:50
  • Güzel Sanatlar Liseleri’nden “3 Lise 1 Sergi” Adlı Karma Sergi11 Mayıs 2017 Perşembe 17:50
  • Vali Erin Vatandaşlarla Bir Araya Geliyor11 Mayıs 2017 Perşembe 17:50
  • Bozova Spor Kompleksi Açılıyor11 Mayıs 2017 Perşembe 17:50
  • Mezitli’de Dikilen Jakarandalar Çiçek Açmaya Başladı11 Mayıs 2017 Perşembe 17:50
  • Salihli’de Özel Öğrencilerden Özel Sergi11 Mayıs 2017 Perşembe 17:50
  • Lise Öğrencilerinden Muhteşem Tiyatro Gösterisi11 Mayıs 2017 Perşembe 17:49
  • 120 İhtiyaç Sahibi Yaşlı Vatandaşa Evde Bakım Hizmeti Verilecek11 Mayıs 2017 Perşembe 17:49
  • Kültür Sanat Topluluğundan Şiir Dinletisi “Bir Şiirdir İstanbul”11 Mayıs 2017 Perşembe 17:49
  • Sarıcaoğlu: “Sıvasız Ve Boyasız Evler İlçemize Yakışmıyor”11 Mayıs 2017 Perşembe 17:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti