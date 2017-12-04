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Engelli Çocuklara Animasyon Etkinliği

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Engelli Çocuklara Animasyon Etkinliği
Adıyaman Belediyesi, Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin de destekleriyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli minikler için "animasyon"...

Adıyaman Belediyesi, Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin de destekleriyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli minikler için "animasyon" etkinliği düzenledi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştiren Adıyaman Belediyesi, Adıyaman Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Vakfı öğrencilerinin de destekleriyle, ilde faaliyet gösteren özel bir eğitim merkezinin öğrencilerine farkındalık oluşturmak amacıyla animasyon filmi etkinliği düzenledi.

Adıyaman Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM) salonunda gerçekleşen etkinlikte animasyon filmi izleyen çocuklara çeşitli ikramlarda bulunup, hediyeler takdim ettiklerini söyleyen yetkililer, bu şekilde bir farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını dile getirdi.

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