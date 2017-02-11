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Engelli Çocuklara Yüzme Terapisi

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Engelli Çocuklara Yüzme Terapisi
Gaziantep'te bedensel ve zihinsel engelli çocuklara yüzme eğitmeni denetiminde yüzme terapisi veriliyor.

Gaziantep'te bedensel ve zihinsel engelli çocuklara yüzme eğitmeni denetiminde yüzme terapisi veriliyor.

Ailelerinin yardımıyla yüzme merkezine gelen engelli çocuklar, eğitmenler eşliğinde hem eğleniyor hem yüzme öğreniyor hem de terapi görüyor. Bazı engelli çocukların ise yüzme dalında Türkiye dereceleri bulunuyor. Aktivite karşılığında hiçbir ücret talep etmeyen yüzme merkezi eğitmeni İbrahim Halil Kürkçü, tek isteklerinin engelli çocukların mutlu olması olduğunu söyledi.

Otizm hastası Mesut Gülbahar'ın annesi Sibel Gülbahar, Mesut'un Türkiye şampiyonu olduğunu belirterek, "Mesut 2015 yılında Türkiye şampiyonu oldu. Yüzmeyi çok sevdiği için buraya getiriyorum. Burada çok mutlu oluyor. Spor sayesinde çok şeyi aştık" dedi.

Amaçlarının engelli çocukların yaşama tutunması olduğunu söyleyen yüzme eğitmeni İbrahim Halil Kürkçü, "Biz burada özellikle engelli çocuklarımıza hem rehabilite hem de yüzme kursu veriyoruz. Yüzme çok faydalı bir spordur. Bizim burada asıl amacımız, engelli çocuklara sahip çıkmak ve onların yaşama tutunmasını sağlamak. Mesut Gülbahar diye bir otizm hastası çocuğumuz geliyor. Otizm hastaları bir takım takıntıları vardır. Sese duyarlıdır. Biz yüzme sayesinde bu takıntıları en aza indirdik. Sese duyarlılığı hemen hemen yok ettik. Söyleneni kısmen yapabilme kabiliyetini sağladık. Hem normal okuluna devam ediyor, hem de yüzmeye devam ediyor. Şuanda yüzme şampiyonudur. Ne ben ne de havuz yönetimi herhangi bir ücret talep etmiyoruz" şeklinde konuştu.

En büyük hayali Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i görmek olan engelli Elif Yaprak Tufan ise, "Hayalim yüzme şampiyonu olmak, bir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i görmek. Yüzmeyi çok seviyorum" diye konuştu.

Engelli Elif Yaprak Tufan'ın annesi Döndü Tufan kızının Fatma Şahin'i görmeyi çok istediğini ve yüzmeyi çok sevdiğini söyledi.

Engelli Çocuklara Yüzme Terapisi

Engelli Çocuklara Yüzme Terapisi

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