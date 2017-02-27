Engelli Çocuklarını Sedye İle Poliklinikler Arasında Anne Ve Babası Taşıdı

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Hastanesi'nde, 21 yaşındaki özürlü çocuklarına "evde bakım maaşı" almak için hastaneye başvuran aile rapor için...

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Hastanesi'nde, 21 yaşındaki özürlü çocuklarına "evde bakım maaşı" almak için hastaneye başvuran aile rapor için gerekli olan ve farklı binalarda yer alan 7 polikliniğe sedye ile kendileri taşıdı. Hastane yönetimi ise durum karşısında "Aile "götürmek istiyoruz" diyorsa ona müdahale edemiyoruz, götürebilirler" açıklamasında bulundu.

Olay, geçtiğimiz hafta AKÜ Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yaşandı. Burhanettin Salman isimli baba, eşi Fatma Salman ile birlikte yüzde 99 özürlü raporu olan çocukları Ahmet Salman'a evde bakım maaşı almak için hastaneye başvurdu. Baba Salman'ın iddialara göre kendisi gerekli evrakları hastanedeki danışma biriminden aldıktan sonra görevlilere çocuklarının durumunu anlatarak yardım talebinde bulundu. Ancak danışmanlar ve görevliler babanın bu talebini ambulanslar dolu olduğu gerekçesi ile geri çevirdi. Baba Salman, "Ben çocuğumun durumunu söyledim ancak görevliler bana yardımcı olmadı. Çocuğum özürlü olduğu için durmuyor ve sürekli bağırıyor. Ben de kendilerine "nasıl yapacağız peki" dediğimde ise bana doktorlara kendimizin götürebileceğini söyledi. Eşimle birlikte çocuğu sedyeye koyarak bloklardaki polikliniklere, doktorlara götürdüm. Bütün doktorlar ayrı ayrı yerde oldukları için bayağı zamanımızı aldı. Bu durum ile ilgili şikayette bulunacağım" dedi.

"Aile "götürmek istiyoruz" diyorlarsa ona müdahale edemiyoruz, götürebilirler"

Konu ile ilgili hastane yöneticileri, hasta yakının kendisinin böyle bir karar aldığı belirtilerek, danışmaya başvurup ambulans talebinde bulunduğunu, ancak daha sonra kendilerini beklemeyerek böyle bir şey yapmış olabileceğini öne sürdü. A blok ile C blok arasında ambulansların servis görevi gördüğü, ancak ailenin ambulansı beklememek istemelerinden dolayı olayın yaşanmış olabileceği ifade edildi. Açıklamada, "Burada en ufak bir ihmal bile yok, "kendinizin götürmesi gerekiyor" diye bir ihtimal yok. Muhtemelen bir iletişim kopukluğu oldu. Aile "götürmek istiyoruz" diyorlarsa ona müdahale edemiyoruz, götürebilirler. Bu acil bir hatsa değil, sağlık raporu almak için getirilen bir hasta. Bizim ambulans hizmetimiz ekstradan verilen bir hizmet isteyen yararlanabilir, isteyen yararlanmaz. Personelin aileye beklemeleri gerektiği konusunda üslubu da önemli eğer anormal bir şekilde beklemeleri gerektiğini söylemişlerse o personelle ilgili gerekli tutanaklar tutulur, inceleme yapılır" ifadelerine yer verildi.