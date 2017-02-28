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Engelli Gazi Baba Asker Oğlunun Yolunu Gözlüyor

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Engelli Gazi Baba Asker Oğlunun Yolunu Gözlüyor
Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan engelli gazi Mevlüt Çelik, Bingöl'de görev yapan asker oğlunun tayinin Aydın'a yapılmasını istiyor.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan engelli gazi Mevlüt Çelik, Bingöl'de görev yapan asker oğlunun tayinin Aydın'a yapılmasını istiyor.

Vatani görevini yaptığı esnada girdiği çatışmada başından aldığı kurşunlarla uzun süre komada kaldığını ve ayıldığında kısmi felç olduğunu belirten Çelik, devlet tarafından gazilik veriliğini ve gazilik maşı ile geçinmeye çalıştığını söyledi.

Oğlunun 17 yıldır yurdun değişik illerinde görev yaptığını belirten Çelik, kendisi ve eşinin bakıma ihtiyaçlarının olduğunu, oğullarına yakın olmak istediklerini, şimdiye kadar hep yıllık izinde yolunu beklediğini ve yetkililerden şu anda Bingöl'de görev yapan asker oğlunun tayinin Aydın'a yapılmasını istediklerini belirtti.

Gazinin eşi Şerife Çelik'te, yaşlılığa bağlı olarak bastonla gezdiğini, engeli gazi eşini gezdirmek, giydirmek gibi durumlarda şimdiye kadar baktığını ancak bundan sonra yapmakta zorlandığını, oğlunu tayinin Aydın'a çıkması halinde babasına en azından haftada bir uğrayarak yardımcı olabileceği ve yetkililerden bu konuda yardım istediklerini ifade etti.

Engelli Gazi Baba Asker Oğlunun Yolunu Gözlüyor

Engelli Gazi Baba Asker Oğlunun Yolunu Gözlüyor

Engelli Gazi Baba Asker Oğlunun Yolunu Gözlüyor

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