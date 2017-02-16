Engelli genç iş istiyor

Kırıkkale'de yaşayan 35 yaşındaki engelli birey Serkan Ceyhan, 15 senedir işsiz olduğunu belirterek, devlet büyüklerinden iş istedi.

Kırıkkale'de yaşayan 35 yaşındaki engelli birey Serkan Ceyhan, 15 senedir işsiz olduğunu belirterek, devlet büyüklerinden iş istedi. Kırıkkale İŞKUR tarafından düzenlenen Toplum Yararına Programı kapsamında 2 yıl çalıştıktan sonra işten çıkarıldığını belirten Serkan Ceyhan, "İşsizlik maaşı veya engelli maaşı alamıyorum. Sürekli iş bulamıyorum. Sebep ise engelli olmam" dedi. Serkan Ceyhan, "Bana göre bir iş verilsin çalışmaya hazırım. Ben de diğer engelli arkadaşlarım gibi herkese faydalı olmak istiyorum. Valimiz Mehmet İlker Haktankaçmaz ve Belediye Başkanımız Mehmet Saygılı'dan bana iş bulmaları konusunda yardımcı olmalarını istiyorum" diye konuştu.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE