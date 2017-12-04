Engelli istihdamında Avrupa'dan öndeyiz

Samsun Valisi Osman Kaymak, “Devletimiz son yıllarda engellilere yönelik büyük değişiklikler yaptı. Gerek istihdam konusunda olsun gerekse evde bakım hizmetleriyle gerçekten Avrupa’nın bile erişemeyeceği rakamlara ulaştı” dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle, Samsun’da kutlama programları düzenlendi. Samsun Atatürk Anıtı’nda çelenk sunumuyla başlayan program, Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonda yapılan konuşmalar ve plaket töreni ile devam etti.

Programın açılış konuşmasını yapan Altınokta Körler Derneği Başkanı Aynur Yiğit, “1992 yılında Birleşmiş Milletler tarafından alınan kararla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak ilan edildi. Bugünlerde çeşitli konferans ve toplantılar yapılarak, engellilerin sorunlarına çözüm üretilmeye çalışılıyor. Engellilerin sorunu elbette ki toplumun da sorunudur. Vazgeçilemez ve yok sayılamaz. Bizler bu toplumun bir parçalarıyız. Bizim bugün eğitim ve erişebilirlikte bazı sıkıntılarımız devam ediyor. Eğitim bizler için büyük önem taşımakta. Engelli bir bireyseniz sosyalleşemez ve üreten bir birey olamazsınız. Bu nedenle engelliler için eğitimin önemi çok fazladır. Bugün okula gönderilmeyen engelli yavrularımızın olduğunu bilmek bizi derinden yaralamaktadır” diye konuştu.

DEVLETİMİZ SOSYAL YARDIMLARINI YAPIYOR

Daha sonra konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, “ Toplumun her ferdi engellilerin yaşamlarını kolaylaştıracak ortak bir akıl ile hareket etmelidir. Yardımlaşma seviyesi en üst seviyede olan milletimizin bugüne daha empatili yaklaşarak, engelli bireylerin talepleri henüz oluşmadan, her sağlıklı insan birer engelli adayıdır düşüncesiyle hareket etmesi şüphesiz engelli bireylerin sorunlarını en aza indirecektir. Devletimiz son yıllarda engellilere yönelik büyük değişiklikler yaptı. Gerek istihdam konusunda olsun gerekse evde bakım hizmetleriyle gerçekten Avrupa’nın bile erişemeyeceği rakamlara ulaştı. Samsun’da 10 bin engelli kişiye ayda 1100 lira üzerinde bir ödeme yapılması devletimizin sosyal güvenlik anlamında geldiği seviyeyi gösterir. Tabii ki bu rakamlarla değil sevgiyle olacak iştir” dedi.