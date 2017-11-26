Engelli kardeşlere ziyaret

Kargı Kaymakamı Emre Çiftci, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere gittiği Bademce Köyü'nde engelli kardeşleri ziyaret etti

Çorum'un Kargı İlçesi Kaymakamı Emre Çiftci, köy ziyaretlerine devam ediyor. Köylerin durumlarını yerine görmek için başlattığı köy ziyaretlerinde bu kez Bademce Köyü’nü ziyaret eden Kaymakam Çiftçi’ye, İlçe Jandarma Komutanı J.Teğ. Tayfun Köksal ve İlçe Özel İdare Müdürü Hüseyin Ünal eşlik etti.

İlk olarak Bademce Köy Konağı'nı ziyaret eden Çiftci, burada köy muhtarı Recep Akıcı’dan köyün genel durumu hakkında bilgi aldı. Köy halkıyla da sohbet eden Kaymakam, vatandaşların sorunlarını dinledi. Kaymakam Çiftci daha sonra Acekse Mahallesi'nde yaşayan engelli kız kardeşleri evinde ziyaret ederek, bir süre sohbet etti. Köy muhtarı ve engelli vatandaşlarımızın babasından çocukların durumları hakkında bilgi alan Çiftci, daha sonra köyden ayrıldı.