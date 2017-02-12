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Engelli Kız Çocuğuna Cinsel İstismar İddiası

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Engelli Kız Çocuğuna Cinsel İstismar İddiası
Adana'da 11 yaşındaki bedensel engelli kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı ileri sürüldü.

Adana'da 11 yaşındaki bedensel engelli kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı ileri sürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bedensel engelli S.C.'yi (11) dedesi özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinden alıp Tellidere Mahallesi'ndeki evine getirmek üzere yola çıktı. Dede eve gelirken yol üzerindeki akrabalarının yanına uğradı. Dede yakınları ile sohbet ederken eve gelen E.A., küçük kızı elle taciz etti. Korktuğu için durumu dedesine söyleyemeyen küçük kız, eve geldiğinde olayı annesi R.C.'ye (36) anlattı. Anne hemen polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlı E.A.'yı gözaltına aldı. Sorgulamada kıza cinsel istismarda bulunmadığını ileri süren E.A., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Dedenin cinsel istismarı görmediğini söylediği öğrenildi. Mahalle sakinleri ise annenin engelli kızını dövdüğünü ileri sürdü.

Engelli Kız Çocuğuna Cinsel İstismar İddiası

Engelli Kız Çocuğuna Cinsel İstismar İddiası

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