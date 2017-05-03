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Engelli Kıza Damatsız Düğün

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Engelli Kıza Damatsız Düğün
Manisa'da yaşayan 41 yaşındaki zihinsel engelli kızın gelinlik giyme hayali gerçek oldu.

Manisa'da yaşayan 41 yaşındaki zihinsel engelli kızın gelinlik giyme hayali gerçek oldu.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki zihinsel engelli Sevtap Sarsıer, annesi Rana Doğruparmak ve babası Adil Sarsıer ile birlikte gelinlik giyerek düğün yapmanın hayalini kurdu. Kızlarının kurduğu hayali gerçekleştirmek isteyen annesi Rana Doğruparmak, akrabalarının ve komşularının da ikna etmesiyle gelinlik giymek isteyen kızı Sevtap Sarsıer'in hayalini gerçeğe dönüştürdü. Annesiyle birlikte yaşayan zihinsel engelli Sevtap Sarsıer için Arda Mahallesi'nde bulunan bir çay bahçesinde damatsız düğün yapıldı. Gelinliğiyle düğüne katılan engelli Sevtap, babası Adil Sarsıer ve kendisi gibi engelli erkek kardeşi ile birlikte dans etti. Sevtap'ın bu mutlu gününe akrabaları ve komşuları da eşlik etti. Düğünde Sevtap için pasta kesildi, gelinliğine kuşak bağlandı. Müzikler eşliğinde dans eden Sevtap, damatsız düğünde gönlünce eğlendi. Zihinsel engelli kızı Sevtap'ın hayaline kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyleyen anne Rana Doğruparmak, "Akrabalarımız ve komşularımız sayesinde bu düğünü yaptık. Bu günde bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Sevtap'ın ise gece boyu süren düğün sonrası yorgun düştüğü görüldü.

Engelli Kıza Damatsız Düğün

Engelli Kıza Damatsız Düğün

Engelli Kıza Damatsız Düğün

Engelli Kıza Damatsız Düğün

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