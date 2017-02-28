Engelli Milli Sporcudan Alınan 17 Tl’lik Noter Yol Ücreti İade Edildi

Türkiye Tekerlekli Sandalye Tenisi Milli Takımı sporcusu Büşra Ün'den merdiven çıkamadığı için noter görevlisi tarafından alınan 17,74 TL'lik yol...

Türkiye Tekerlekli Sandalye Tenisi Milli Takımı sporcusu Büşra Ün'den merdiven çıkamadığı için noter görevlisi tarafından alınan 17,74 TL'lik yol ücreti Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla iade edildi.

Türkiye Tekerlekli Sandalye Tenisi Milli Takımı sporcusu Büşra Ün'den evrak imzalatmak için gittiği İzmir'in Şirinyer ilçesindeki bir binanın 3'üncü katında hizmet veren 16. Noter'de 3'üncü kattan 25 basamak aşağıya inerek imza attıran noter görevlisi tarafından noter masrafı dışında 17,74 TL "yol ücreti" alınmıştı.

Büşra Ün'ün yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duruma el koydu. Bakan Bozdağ'ın talimatıyla harekete geçen Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Noterler Birliğine konuyla ilgili bir yazı göndererek sorunun çözülmesini talep etti. Alınan fazla ücretin iadesini sağlayan Türkiye Noterler Birliği, ayrıca telefonla aradığı engelli sporcudan özür diledi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi BESYO Spor Yöneticiliği Bölümünde eğitim gören engelli sporcu Büşra Ün, kendisinden "yol ücreti" altında alınan paranın geri iade edildiğini söyledi. Bu sabah Türkiye Noterler Birliği yetkililerinin kendisini arayarak özür dilediğini ifade eden Ün, konunun tatlıya bağlandığını sözlerine ekledi.