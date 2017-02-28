  • BIST 87.256
  • Altın 146,160
  • Dolar 3,6253
  • Euro 3,8383
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 17 °C
  • İzmir 16 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 17 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 9 °C

Engelli Milli Sporcudan Alınan 17 Tl’lik Noter Yol Ücreti İade Edildi

» »
Engelli Milli Sporcudan Alınan 17 Tl’lik Noter Yol Ücreti İade Edildi
Türkiye Tekerlekli Sandalye Tenisi Milli Takımı sporcusu Büşra Ün'den merdiven çıkamadığı için noter görevlisi tarafından alınan 17,74 TL'lik yol...

Türkiye Tekerlekli Sandalye Tenisi Milli Takımı sporcusu Büşra Ün'den merdiven çıkamadığı için noter görevlisi tarafından alınan 17,74 TL'lik yol ücreti Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla iade edildi.

Türkiye Tekerlekli Sandalye Tenisi Milli Takımı sporcusu Büşra Ün'den evrak imzalatmak için gittiği İzmir'in Şirinyer ilçesindeki bir binanın 3'üncü katında hizmet veren 16. Noter'de 3'üncü kattan 25 basamak aşağıya inerek imza attıran noter görevlisi tarafından noter masrafı dışında 17,74 TL "yol ücreti" alınmıştı.

Büşra Ün'ün yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duruma el koydu. Bakan Bozdağ'ın talimatıyla harekete geçen Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Noterler Birliğine konuyla ilgili bir yazı göndererek sorunun çözülmesini talep etti. Alınan fazla ücretin iadesini sağlayan Türkiye Noterler Birliği, ayrıca telefonla aradığı engelli sporcudan özür diledi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi BESYO Spor Yöneticiliği Bölümünde eğitim gören engelli sporcu Büşra Ün, kendisinden "yol ücreti" altında alınan paranın geri iade edildiğini söyledi. Bu sabah Türkiye Noterler Birliği yetkililerinin kendisini arayarak özür dilediğini ifade eden Ün, konunun tatlıya bağlandığını sözlerine ekledi.

Engelli Milli Sporcudan Alınan 17 Tl’lik Noter Yol Ücreti İade Edildi

Engelli Milli Sporcudan Alınan 17 Tl’lik Noter Yol Ücreti İade Edildi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 28 Şubat’ı Protesto Ettiler28 Şubat 2017 Salı 14:44
  • Üç Öğretmen Okulun İkinci Katından Aşağı Atladı28 Şubat 2017 Salı 14:44
  • Konya-karaman-mersin Sanayi Ve Ticaret Koridoru Oluşturuluyor28 Şubat 2017 Salı 14:38
  • Tika’dan Afganistan Medya Kurumlarına Türkçe Kursu28 Şubat 2017 Salı 14:33
  • İnşaat İşçisi Metrelerce Yükseklikte Canını Tehlikeye Attı28 Şubat 2017 Salı 14:33
  • Bakan Eroğlu, Baba Mesleğine Döndü28 Şubat 2017 Salı 14:28
  • Devlet Başlattı, Millet Sürdürüyor28 Şubat 2017 Salı 14:28
  • Gölbaşı Eski Belediye Başkan Yardımcısı Bölük, Son Yolculuğuna Uğurlandı28 Şubat 2017 Salı 14:08
  • Altunyaldız, İmam Hatipli Öğrencilere 28 Şubat’ı Anlattı28 Şubat 2017 Salı 13:58
  • 28 Şubat Şiirleri Kitap Oldu28 Şubat 2017 Salı 13:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti