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Engelli Minik Yağmur’un Yüzü Güldü

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Engelli Minik Yağmur’un Yüzü Güldü
Yıllardır sokağa hasret olarak yaşayan engelli minik Yağmur, Karesi Belediyesi ve Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın ilgisi ile tekerlekli sandalyesine kavuştu.

Yıllardır sokağa hasret olarak yaşayan engelli minik Yağmur, Karesi Belediyesi ve Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın ilgisi ile tekerlekli sandalyesine kavuştu.

'Yüzünüz gülsün" sloganı ile 100'üncü tekerlekli sandalyeyi Minik Yağmur'a veren Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, sandalyeyi ihtiyaç sahibi Yağmur'a evine kadar kendisi götürdü. Karesi Kaymakamlığı ve Karesi Belediyesi işbirliği ile Karesi'de engeller bir bir kalkıyor. Geçen hafta Bakacak kırsal mahallesinde minik İbrahim'i sevindiren Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bu kez minik Yağmur'u tekerlekli sandalyesine kavuşturdu. Karesi'de "yüzünüz gülsün" sloganı ile 100'üncü tekerlekli sandalyeyi veren Karesi Belediyesi, Kaymakamlık ve derneklerle de işbirliği içerisinde. Minik Yağmur'un tekerlekli sandalyesini evine kadar Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Karesi Kent Konseyi Engelli Meclisi üyesi aynı zamanda Engelsiz Güçler Derneği Başkanı Halil Özcan ile birlikte götürdü.

"Kızım Yağmur artık Sokak'ta oynayabilecek"

Güzel havalarda kızını rahat bir şekilde dışarıya çıkarabileceğini ifade eden Yağmur'un annesi Ümmühan Hanım, "Yıllardır tekerlekli sandalye bekliyoruz. Sandalyeyi evimize kadar getirdiniz. Sizlerin sayesinde kızımın hayatı biraz daha konforlu olacak. Çok teşekkür ediyorum" dedi. Yıllardır tekerlekli sandalye temininde sıkıntı yaşadıklarını vurgulayan Engelsiz Güçler Derneği Başkanı Halil Özcan, "Kaymakamın ve bir belediye başkanının engellilerin evlerine kadar gelerek tekerlekli sandalye getirmesi beni çok duygulandırdı. Daha önce "sandalyeniz geldi, gelin alın" derlerdi. Şimdi ise başkan evlere kadar sandalyeyi getiriyor, insanlara dokunuyor. Bu başka bir duygu, bu bir insanlıktır. Sizlerden Allah razı olsun" dedi.

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