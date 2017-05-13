Engelli Miniklerden İl Emniyet Müdürlüğü’ne Ziyaret

Mayıs ayının 10 ila 16'sı arasında kutlanan Engelliler Haftası münasebetiyle, Avukat Lütfü Ergökmen Özel Eğitim Ortaokulu öğretmenleri, öğrencileri...

Mayıs ayının 10 ila 16'sı arasında kutlanan Engelliler Haftası münasebetiyle, Avukat Lütfü Ergökmen Özel Eğitim Ortaokulu öğretmenleri, öğrencileri ve personelleri Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ettiler.

Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, makamında kabul ettiği minik ziyaretçilerine günün anısına çeşitli hediyeler taktim etti. Ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyetini dile getiren İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, çocuklarla yakından ilgilendi. Ardından Yunus Timlerince kullanılmak üzere Emniyet Müdürlüğü bünyesine yeni katılan motosikletlerin hizmete giriş törenine katılan misafirler, keyifli dakikalar geçirdi. Öte yandan Emniyet Teşkilatı'nın yapmış olduğu açıklamada, tüm engelli vatandaşların Engelliler Günü kutlanarak, engellerin aşılması hususunda her zaman yanlarında oldukları bildirildi.