Engelli Müdürden Duygulandıran Mesaj

Kütahya'nın Aslanapa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Kılıçarslan "Engelimiz hiçbir şeye engel değilidir" başlığı altında yayınladığı mesajla...

Kütahya'nın Aslanapa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Kılıçarslan "Engelimiz hiçbir şeye engel değilidir" başlığı altında yayınladığı mesajla herkesi duygulandırdı.

20 yıldır eğitimci olan ve tekerlekli sandalye ile yaşamaya alıştığını belirten Aslanapa Halk Eğitim Müdürü Aziz Kılıçarslan, mesajında, "Herkesin malumu olduğu üzere ben de engelli bir bireyim. Benim gibi özellikle fiziksel engeli olan kişilerin büyük bir kısmının hayattan kopuk, adeta inzivaya çekilmiş bir yaşam sürmeyi tercik ettiklerine, ya da bu duruma itildiklerine şahit oldum. Ben böyle bir durumun asla kabul edilemeyeceğini düşünmekteyim. Ben eğitim sürecimde ve kariyerim boyunca hayatın tam merkezinde olmaya çalıştım. Hiçbir zaman engelli olmam nedeniyle bazı şeyleri başaramayacağımı düşünmedim. Bu düşüncelerimle ve yaptıklarımla hem engellilerin neler yapabileceğini göstermek, hem de benim gibi engelli kişilere örnek olmak istedim. Bunu bir nebze olsun başardığımı ve çevremde yeteri düzeyde farkındalık yarattığımı düşünmekteyim. Bu vesile ile tüm engelli kardeşlerimin 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyorum. Unutmayın engelimiz hiçbir şeye engel değildir" ifadelerini kullandı.

Aziz Kılıçarslan'ın beraber çalıştığı mesai arkadaşları, "Müdürümüz hiç bir zaman engelli olduğunu bizlere hissettirmedi. Sürekli ürettiği projelerle ilçe merkezimizde ve köylerimizde açtığı kurslarla çok sevilen biri oldu. Bizler her zaman müdürümüzle beraber yeni hedeflere doğru yol almak için çabalıyoruz" dediler.(YD-EFE)