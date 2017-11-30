Engelli Oğlunu Üniversiteye Kadar Sırtladı

Eskişehir'de yaşayan Kevser Girat, halen üniversitede okuyan bedensel engelli oğlunu, eğitimine devam edebilmesi için yıllarca sırtında sınıfa taşıdı.

Eskişehir'de yaşayan Kevser Girat, halen üniversitede okuyan bedensel engelli oğlunu, eğitimine devam edebilmesi için yıllarca sırtında sınıfa taşıdı.

Doğuştan Serebral Palsi (Beyin felci) teşhisi konulan Yusuf Girat, tüm engellere rağmen ailesinin desteği ile hayata tutundu. Eğitim hayatına aralıksız devam eden ve üniversiteyi kazanana kadar annesinin sırtında merdivenlerden çıkarak sınıfına ulaşan Girat, ileride kendi ayakları üzerinde durmak ve hiç kimseye muhtaç olmadan yaşamak istediğini dile getirdi.

Oğlunun çok azimli bir kişiliğe sahip olduğunu, hiçbir zaman hayattan kopmadığını dile getiren anne Kevser Girat, oğlu ile gurur duyduğunu dile getirdi. Geçmişte maddi ve manevi büyük sıkıntılar ile boğuşmak zorunda kaldıklarını belirten anne Girat, "9 aylık kızamık aşısından sonra hareketlerindeki gerilemeyi fark ettik. Doktorlara gitmeye başladık. Serebral Palsi tanısı konuldu. Daha sonrasında da Yusuf hareketlerle kendini kurtarmaya başladı. İki sene sırtımda anaokuluna götürdüm. Daha sonrasında da ilkokula götürdük. İlköğretimi bitirdi. Lise 2'inci sınıfa kadar sırtımızda taşıdık. İlk etapta, lisedeyken okula almak istemediler. "Bize uygun olmaz. Burada bilgisayar odaları yok" dendi. Yusuf, bilgisayar programcılığını okumak istiyordu. Hedefi, bilgisayar programcılığıydı. Asansör olmadığı için iki sene boyunca lisede merdivenlerden 2'inci kata çıkardık. Lise bittikten sonra tek tercih yaptı. Karadeniz Teknik Üniversitesi uzaktan eğitimi yazdı. Şimdi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde Uluslararası İlişkiler bölümünü okuyor" ifadelerini kullandı.

"Anne sevgisi bu yaptıklarımı yaptırıyor"

Oğlunun başarısını gördükçe onun için daha çok şey yapmak istediğini belirten Kevser Girat, ellerinden geleni yapmayı sürdüreceklerini dile getirdi. Oğlu Yusuf Girat'ı mezun olarak görmeyi arzuladığını söyleyen anne Girat, "İnsan çok duygulanıyor. Belki de normal bir insan bu şekilde yapamazdı ama Yusuf çok istekli ve azimli olduğu için biz de onun sayesinde elimizden geleni yapmaya çalıştık. Anne sevgisi bu yaptıklarımı yaptırıyor" şeklinde konuştu.

Bedensel engelli çocuklara sahip olan anne ve babalara da tavsiyeler veren Kevser Girat, "Biraz gayretli olmalı ve biraz da güvenmeleri gerekiyor. Oğluma çok güvendim. O da beni hiç mahcup etmedi. Yusuf benim için yaşam kaynağı" dedi.

"Ailem beni sırtında taşıdı"

Hayatının zorluklarla geçtiğini ancak hiçbir zaman pes etmediğini aktaran Yusuf Girat ise hayattaki tüm başarısını ailesine borçlu olduğunu kaydetti. Engelli olarak eğitim hayatını sürdürebilmenin kolay olmadığını dile getiren Girat, "Bu yaşıma kadar hayatıma hep engelli olarak devam ettim. Fizik tedavi süreçlerim oldu. Kolay bir hayatım olduğu söylenemez. Yaşamımı ailemin desteğiyle devam ettirdim. Okula giderken ailem beni sırtında taşıdı. Lise 2'inci sınıfa kadar annem ve babam beni sırtlarında taşıyarak okula götürdüler. Liseyi onların sayesinde bitirebildim. Ailem benim her şeyim. Bu yaşıma ve bu konumuma onların sayesinde geldim. Onların haklarını ödeyemem" şeklinde konuştu.

"Tek hayalim Fenerbahçe kafilesiyle maça gidip gelebilmek"

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu ve tüm maçları heyecanla takip ettiğini belirten Yusuf Girat, elinden geldiğince İstanbul'a giderek Fenerbahçe'ye destek vermeye çalıştığını kaydetti. Fenerbahçeli futbolcuları çok sevdiğini dile getiren Girat, "Fanatik Fenerbahçeliyim. Tek hayalim Fenerbahçe kafilesiyle, otobüste maça gidip gelebilmek" ifadelerini kullandı.