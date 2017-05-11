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Engelli Öğrenciler Doyasıya Eğlendi

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Engelli Öğrenciler Doyasıya Eğlendi
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Engelliler Haftası münasebetiyle düzenlenen etkinlikte engelli öğrenciler doyasıya eğlendi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Engelliler Haftası münasebetiyle düzenlenen etkinlikte engelli öğrenciler doyasıya eğlendi.

Emniyet müdürlüğü tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Özel Harekat Şube Müdürlüğü bahçesinde engelli öğrencilere yönelik program düzenlendi. Saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşıyla birlikte başlayan programda Gazi İmam Hatip Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfında okuyan yaklaşık 20 öğrenci ilk olarak polis telsizlerinden anonslar geçerek bütün emniyet teşkilatına başarı diledi. Yapılan telsiz anonsları sonrasında engelli öğrenciler Özel Harekat Polisleriyle birlikte yürüyüş yaptı. Yapılan yürüyüşün hemen ardından engelli öğrenciler zırhlı araçlara bindirildi. Zırhlı araçlarla kent merkezinde bir süre tur atan öğrenciler daha sonra program alanına dönerek burada bulunan bahçede fidan dikimi gerçekleştirdiler. Dikilen fidanlar sonrasında minik öğrenciler Toma'ya bindirilerek tazyikli su sıktı. Düzenlenen programda doyasıya eğlenen öğrenciler daha sonra yemek ikramında bulundu. Engelli öğrencilerle birlikte olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyleyen İl Emniyet Müdürü Metin Alper, "10-16 Mayıs Engelliler haftamız dolayısıyla Emniyet Genel Müdürlüğümüzün direktifleri doğrultusunda Türkiye'nin bütün illerinde olduğu gibi ilimizde yaşayan bu kardeşlerimiz ile bir günümüzü birlikte geçirmek için böyle bir etkinlik yaptık. Çevik Kuvvet ve Özel Harekat takım mangalarımızın bir tören geçişi ile başladık. Öğrencilerimizde onların arkasında bu mangaya eşlik ettiler. Polis abileri ile birlikte aileleri selamlama yürüyüşü yaptılar. Daha sonra polis abileri ile birlikte bir şehir turu yaptılar. Zırhlı araçlarımızla, Özel Harekatçı abileriyle çok güzel bir şehir gezisi oldu yine toplumsal olaylarda kullandığımız Toma aracından su sıkma suretiyle bu etkinliğin nasıl olduğunu gördüler. Ve kalıcı olması açısından da fidanlar diktik özel harekatla, çevik kuvvetimizin bahçesine" dedi.

Düzenlenen etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, emniyet şube müdürleri, polis memurları, engelli öğrenciler ve engelli öğrencilerin velileri katıldı.

Engelli Öğrenciler Doyasıya Eğlendi

Engelli Öğrenciler Doyasıya Eğlendi

Engelli Öğrenciler Doyasıya Eğlendi

Engelli Öğrenciler Doyasıya Eğlendi

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