Engelli Öğrenciler Fidan Dikti

Mersin Emniyet Müdürlüğü tarafından Engelliler Haftası dolasıyla düzenlenen etkinlikte, 53 engelli çocuk fidan dikti.

Mersin Emniyet Müdürlüğü tarafından Engelliler Haftası dolasıyla düzenlenen etkinlikte, 53 engelli çocuk fidan dikti.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Orman Bölge Müdürlüğü'nün katkılarıyla engelli öğrencilerle fidan dikim etkinliğinde buluştu. Etkinlik kapsamında, Çankaya İş Okulu ve Hüseyin Polat Özel Eğitim ve Uygulama Merkezinde eğitim gören 53 çocuk ve aileleri, Toroslar ilçesindeki bir alana fidan dikti.