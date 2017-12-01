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Engelli Öğrenciler Polislerle Birlikte Eğlendi

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Engelli Öğrenciler Polislerle Birlikte Eğlendi
Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli öğrenciler, Samsun İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen kutlama programında polislerle birlikte eğlendi.

Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli öğrenciler, Samsun İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen kutlama programında polislerle birlikte eğlendi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü Atakum Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi koordinesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlaması düzenledi. İl Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleşen kutlama programında öğrenciler sene boyunca öğrendikleri yeteneklerini sergilediler, çalan müzikler eşliğinde oynadı.

Programın açılışında konuşan Samsun Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, "Bu organizasyon ile özel öğrencilerimizin temel yaşam becerilerini, hayata uyumlarını ve öğrendiklerini görme fırsatı bulacağız. Bir toplumun en büyük gelişmiş özelliklerinden biri, o devletin sosyal devlet olmasıyla doğrudan ilişkilidir. Özellikle son yıllarda bakanlığımız ve devletimizin tüm kademelerinde sosyal devlet olgusuna dönük çok ciddi uygulamalar yapılıyor. En küçük olandan en büyük engeli olana kadar bütün insanlara dönük olarak devletin çeşitli kademelerinde iyileştirmeler yapıldı" dedi.

Engellilerin topluma kazandırılmasının gerektiğini söyleyen İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, "Engelli bireylerin topluma kazandırılması ve yaşam standartlarının arttırılması çok önemlidir. Çünkü onlar da bizim yaşadığımız bu toplumun vazgeçilmez bir parçasıdır. Engelli bireyleri kendine yeter bir hale getirmek temel amacımız olmalıdır. Düzgün eğitimde olan bir engelli, daha sonra üretici durumuna gelecektir. Toplumumuzda zaman zaman olumsuz düşünceler ve ön yargılar gözleniyor. Bu olumsuz düşüncelerin engelli vatandaşları tanımadıklarından dolayı olduğunu düşünmekteyim. Bizler engelliler ile biraz zaman geçirerek bu olumsuz düşüncelerden kurtulabiliriz" diye konuştu.

Program sonunda pasta kesimi ve fotoğraf çekiminin ardından 110 kişilik öğrenci ve öğretmen grubu Emniyet Müdürlüğünce ağırlandı.

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