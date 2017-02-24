Engelli Öğrencilere Ağız Ve Diş Sağlığı Taraması Yapıldı

Afyonkarahisar Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi tarafından, kentteki özel bir rehabilitasyon merkezindeki yaklaşık 50 engelli...

Afyonkarahisar Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi tarafından, kentteki özel bir rehabilitasyon merkezindeki yaklaşık 50 engelli öğrenciye ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı.

Yapılan tarama ile ilgili yapılan açıklamada, çalışmanın genel anestezi-sedasyon ile tedaviye ihtiyacı olan engelli bireylere doğrudan ulaşarak yerinde tespit edip, farkındalık oluşturmak amacıyla yapıldığı kaydedildi. Özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören yaklaşık 50 çocuğa yapılan ağız ve diş sağlığı taramasında tedaviye ihtiyacı olan her çocuğun kayıt altına alınarak ayrıca çocuklar için hastanende randevu almaları da sağlandı. Uygulama eğitimciler ve veliler tarafından memnuniyetle karşılandı.