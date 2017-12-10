Engelli öğrencilere 'bazlama' ikramı

Canik Türk Kızılay'ı gönüllü anneleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Haftası nedeniyle İş Eğitim Uygulama Merkezi'ndeki öğrenciler için kendi elleri ile bazlama yaparak, onlara ikram ettiler

Türk Kızılay'ı gönüllü üyeleri, Başkan Hatice Örs ile birlikte İş Eğitim Uygulama Merkezi'nde Türk Kızılay Çadırı'nı kurdu. Burada gönüllü anneler, 'Onlarda bizim yavrumuz' diyerek, kendi elleri ile bazlama pişirdiler ve tüm öğrencilere ikram ettiler.

Türk Kızılay'ı Canik Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Örs, "Bu ana kuzuları, hepimizin çocuğu ve onları bir gün değil, her zaman onlarla beraber olmalıyız. Türk Kızılay'ı Canik Şubesi olarak engellilerle beraber birçok engelleri aşacağız. Fiziki engellerin bir önemi yok. Yeter ki; beyinlerde engel olmasın" dedi.

Canik İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Uzunlar da, "Engellerin önemi yok, önemli olan tüm engelleri birlikte aşmayı bilmek lazım. Türk Kızılay'ı her zaman olduğu gibi yine yanımızda. Tüm Kızılay gönüllülerini candan kutluyorum" diye konuştu. Köksal ÖNER

Türk Kızılay Çadırı'ndan yapılan etkinliğe İlçe Emniyet Müdürü Salih Öztürk ve Şube Müdürleri de katılarak, faaliyete destek verdiler.