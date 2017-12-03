  • BIST 103.559
  • Altın 161,126
  • Dolar 3,9142
  • Euro 4,6657
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 14 °C

Engelli Öğrencilere Piyano Hediye Ettiler

» »
Engelli Öğrencilere Piyano Hediye Ettiler
The Bodrum Cup Uluslararası Denizcilik Festivali'nde elde edilen bağışlarla engelli öğrenciler için piyano alındı.

The Bodrum Cup Uluslararası Denizcilik Festivali'nde elde edilen bağışlarla engelli öğrenciler için piyano alındı.

The Bodrum Cup Uluslararası Denizcilik Festivali yetkilileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında Ekim ayında düzenlenen yarışlarda toplanan bağışlarla engelli öğrencilerin müzik eğitimi görmesi için piyano aldı. Piyano Bodrum Dans Kulübü'nde düzenlenen törenle eğitmenlere teslim edildi. Törene katılan engelli öğrenci ise piyanonun kurdelesini büyük bir heyecanla açarak ilk dersine başladı.

Konu ile ilgili kısa bir açıklama yapan Festival komitesi üyesi Ali Çakır "Her yıl düzenlenen yarışlarda toplanan bağışlarla sosyal sorumluluk projelerine destek veriyoruz. Bodrum Dans Kulübü'nün engelli öğrenciler için yaptığı projeyi duyunca destek vermek istedik. İhtiyaçlarını araştırınca piyanoya ihtiyaç olduğunu öğrendik. Bizde piyano alarak bu şeklide öğrencilerimizde destek vermek istedik" dedi.

Bodrum Dans Kulübü Başkanı Fatih Özvezneci böyle bir ihtiyaçları olduklarını ifade ederek "Piyano arayışı içindeydik. Böyle bir hediye aldıkları içi yetkililere çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Özlü’den Su Tesislerine Ziyaret02 Aralık 2017 Cumartesi 18:33
  • Milletvekili Fırat’tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı02 Aralık 2017 Cumartesi 18:28
  • Marmaris - Datça Karayolunda Kaza: 6 Yaralı02 Aralık 2017 Cumartesi 18:28
  • Arslan: "Engelli Nüfusun Çoğalması Kaygıları Arttırmaktadır"02 Aralık 2017 Cumartesi 18:18
  • Obruk Barajı’ndaki Biyoçeşitlilik Araştırılıyor02 Aralık 2017 Cumartesi 18:18
  • Ekonomi Bakanı Zeybekci Nikah Şahidi Oldu02 Aralık 2017 Cumartesi 18:13
  • Pamukkale Belediyesinden "Asr-ı Saadet Gençliği" Sohbeti02 Aralık 2017 Cumartesi 18:13
  • Başkan Toprak’tan Dünya Engelliler Günü Mesajı02 Aralık 2017 Cumartesi 18:03
  • Türkiye’nin En Büyük Evcil Kanatlı Hayvanlar Festivali Çorlu’da Düzenlenecek02 Aralık 2017 Cumartesi 18:03
  • Engelliler Günü Kutlandı02 Aralık 2017 Cumartesi 18:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti