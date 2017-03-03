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Engelli Öğrencilere Tacizden Yargılanan Öğretmen Hakim Karşısında

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Engelli Öğrencilere Tacizden Yargılanan Öğretmen Hakim Karşısında
İzmir'in Bornova ilçesinde 3 zihinsel engelli kıza cinsel istismar suçlamasıyla 45 yılla yargılanan öğretmen, ilk kez hakim karşısına çıktı.

İzmir'in Bornova ilçesinde 3 zihinsel engelli kıza cinsel istismar suçlamasıyla 45 yılla yargılanan öğretmen, ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada gizlilik kararı alınırken sanık, mağdurlar ve tanıklar mahkeme heyetine ifade verdi.

Hazırlanan iddianameye göre, Bornova ilçesinde bir okulda yaklaşık 14 yıldır eğitim gören 22 yaşındaki yüzde 70 engelli T.Ç., okuldaki bir kadın öğretmene, okuldaki öğretmenlerden 62 yaşındaki T.Ç.'nin kendilerine yaptıkları cinsel istismarı anlattı. Yaşanan bu cinsel istismarı yüzde 50 engelli B.K. da benzer bir ifadelerle anlatırken yüzde 90 engelli olan E.Y. de kendini ifade edemediği için yaşadıklarını tam olarak anlatamadı. Okuldaki masasındaki 2 flash belleğe el konulan öğretmen Ş.G. suçlamaları kabul etmezken tutuklandı.

Davada gizlilik kararı alındı

3 ayrı cinsel istismardan toplam 45 yıl hapis istemiyle hakkında "Basit cinsel saldırı" davası açılan tutuklu sanık Ş.G., bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davaya, tutuklu sanık Ş.G., sanık avukatları, müştekiler T.Ç., E.Y., B.K., müşteki avukatları ve müşteki aileleri katıldı. Mahkeme heyeti, dava hakkında gizlilik kararı aldı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının müdahil olma kararı kabul edilirken İzmir Barosu'nun katılma talebi kabul edilmedi. İlk önce sanık Ş.G. mahkeme heyetine ifade verirken daha sonra cinsel saldırıya uğradığı ileri sürülen 3 engelli kız ifade verdi. Ardından okuldaki 2 öğretmen tanık olarak mahkeme heyetine ifade verdi. Alınan ifadelerin ardından duruşma Nisan ayına ertelendi.

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