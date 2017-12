Engelli Öğrencilerin Gösterisi Beğeni Topladı

Manisa'nın Turgutlu'nun ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı çerçevesinde, Firdevs Gürel Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi öğrenci...

Manisa'nın Turgutlu'nun ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı çerçevesinde, Firdevs Gürel Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi öğrenci ve öğretmenleri program düzenledi.

3 Aralık Dünya Engelliler günü etkinlikleri çerçevesinde Firdevs Gürel Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi bir program düzenledi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Firdevs Gürel Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Yenir yaptı. Ardından söz verilen Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ise, Turgutlu Belediyesi olarak engellilere yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi ve heyecanla beklenen +1 Down Kafe'nin müjdesini verdi.

Başkan Şirin, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün en güzel kutlama programlarına imza atan Firdevs Gürel Eğitim Uygulama ve İş Merkezi çatısı altında sizlerle birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Her yıl olduğu gibi Dünya Engelliler Günü'nün yalnızca bir kutlamadan ibaret olmadığını, aksine bu özel günlerin engelli vatandaşlarımızın ve özel öğrencilerimizin sorunlarına daha fazla eğilmemize, onların daha mutlu bir hayat sürmelerine imkan tanıyarak farkındalık oluşturduğumuza inandık, inanmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda yerel yönetimler olarak elimizi taşın altına koymaktan imtina etmedik. Turgutlu Belediyesi olarak "daha yaşanılabilir bir Turgutlu" hedefimiz içerisinde engelli kardeşlerimizin rahatı ve huzuru yönünde çalışmalar yürüttük. Bu kapsamda en heyecan verici ve merak uyandıran projelerimizden biri Manisa'da da bir ilk olma özelliğini taşıyan +1 Kafe oldu. Firdevs Gürel Eğitim Uygulama ve İş Merkezimiz'in değerli Müdürü, öğretmenleri ve velileriyle el ele verdik ve öğrencilerimize verdiğimiz söz doğrultusunda bu kafeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şuanda Turgutlu Gençlik Merkezi çatısı altında 10 özel öğrencimiz kafede eğitimlerine başladı. Bizler için en güzeli de bu özel öğrencilerimizin Turgutlu Belediyesi Ailesi'nin en özel bireyleri haline gelmesidir. Bu noktada gerçekten mutluyuz ve gururluyuz. Farklılıkların güzel bir atmosfer oluşturduğu TURBEM +1 Kafe'de bir insanın engelli olmasının onun diğer insanlar gibi yaşamasına, çalışmasına ve de başarılı olmasına bir engel teşkil etmeyeceğini gösteren özel kardeşlerimize başarılar diliyorum. Onların kendine duyduğu güveni el birliği ile daha da güçlü hale getirmemizde, yaşama sevincini pekiştirmemizde bizlere destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Turgutlu Belediyesi olarak engellilere yönelik çalışmalar kapsamında geldikleri noktada Turgutlu'nun farkını ortaya koyduklarını belirten Başkan Şirin, "Belediyeciliğin yalnızca yol kaldırım yapmaktan ibaret olmadığı düşüncesinden hareketle, bugüne dek yüzlerce akülü tekerlekli araç ve araç şarj istasyonu teminlerimiz, kültür gezilerimiz, Gaffar Okkan Engelsiz Yaşam Alanımızın hizmeti sunulması, ulaşım araçlarının engelli binişine uygun dizayn edilmesi ve benzeri pek çok hizmet ve yatırımla bizler imkanlarımızı seferber ettik, etmeye de devam edeceğimizin bilinmesini isterim. Yüzleri güldüren, "hemşerilik" bilincini daha da pekiştiren her türlü faaliyete bizler destek olmaya, gönülden katkı sunmaya hazırız. Engelli öğrencilerimiz yeter ki hayal etsin, onların hayallerini gerçeğe dönüştürecek heyecanı ve gücü yine onların yaşama sevincinden alıyoruz. Son olarak bu duygu ve düşüncelerle bugün bizleri bir araya getiren değerli okul müdürümüz Mehmet Yenir Beyefendi'ye, değerli öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Sizlerle olmanın mutluluğunu her daim yaşadık, yaşamaya da devam edeceğiz. Zihinlerdeki engellerin bir bir kalktığı Turgutlumuz'da çok daha güzel günlerde yine sizlerle bir arada olmayı diliyor, bu güzel programda emeği geçenleri kutluyorum" dedi. Ardından konuşan Kaymakam Turan ise engellilerin bir gün değil, her gün hatırlanması gerektiğini ve onların destek olmak için ne gerekiyorsa elimizden geleni yapmaya çalışacaklarını ifade etti. Konuşmaların ardından öğrencilerin hazırladığı birbirinden farklı gösteriler ile salonda bulunanlar keyifli anlar yaşarken, okul öğretmenlerin mini konseri ve halk oyunu gösterisi ise oldukça beğenildi. Tören sonunda öğrenciler ve öğretmenler Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'e sevgi gösterilerinde bulunurken bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Okulun konferans salonunda düzenlenen törene Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Koordinatörü Kemal İskifoğlu, Sosyal İşler Müdürü Metin Akgül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, Halk Eğitim Müdürü Hayrettin Uslu, AK Parti İlçe Başkanı Mürşid Gedizli, okul müdürleri, daire amirleri ve öğrenci velileri, Manisa Büyükşehir Belediyesi 7 Eylül Kültü Sanat Merkezi öğrenci ve öğretmenleri katıldı.