Engelli öğretmenlere atama müjdesi

Başbakan Yıldırım, "Önümüzdeki sene içerisinde engelli öğretmen ataması gerçekleştireceğiz." dedi.

Başbakan Yıldırım, "Önümüzdeki sene içerisinde 500 civarında engelli öğretmen ataması gerçekleştireceğiz." dedi.

Çankaya Köşkü'nde Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen kahvaltıda 81 ilden gelen öğretmenlerle bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım, "Buraya nereden geldik? 500 binden. Bir milyonun üzerine çıktık. Geçen 15 yılda, bizim iktidar dönemimizde 584 bin 288 yeni öğretmen ataması yaptık, eğitim camiamıza kazandırdık. Ayrıca yine bu dönemde 4 bin 522 engelli kardeşimizin de öğretmen mesleğine atamasını yaptık. Bu rakam 2002 öncesi bin 668'di. Önümüzdeki sene içinde de yine 500 civarında engelli öğretmen ataması gerçekleştireceğiz, senenin ilk aylarında." dedi. HHALK