Engelli Okullarında Her Gün 5 Bin Öğrenciye Yemek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, engellilerin eğitim gördüğü 44 okulda, 5 bin öğrenciye her gün ücretsiz 3 öğün yemek veriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, engellilerin eğitim gördüğü 44 okulda, 5 bin öğrenciye her gün ücretsiz 3 öğün yemek veriyor. Büyükşehir Belediyesi, 2006 yılından beri engelli çocuklara eğitim veren okullarda sürdürdüğü ücretsiz yemek hizmetiyle, öğrencilerin okula devamını sağlayarak eğitimlerine destek oluyor.

Başkent genelinde engelli öğrencilere eğitim veren, aralarında engelsiz öğrencilerin de bulunduğu kaynaştırma okullarıyla birlikte toplam 44 okulda sağlanan ücretsiz yemek hizmetinden, her gün 5 bin öğrenci yararlanıyor. Dar gelirli ailelerin engelli çocuklarını okula göndermelerini teşvik eden ücretsiz yemek hizmeti uygulamasıyla, örgün eğitim veren okullarda öğle yemeği, yatılı okullarda ise 3 öğün olmak üzere 3 çeşit yemek desteği sağlanıyor. Son derece sağlıklı ortamlarda, teknolojinin son ürünü ocak ve fırınlarda pişirilen yemekler, araçlarla okulların yemekhanelerine dağıtılıyor. Okulların yemekhanelerinde, yine temiz koşullarda öğrencilere servis ediliyor. Öğrencilerin engellilik durumları göz önüne alınarak, gıda mühendisleri tarafından belirlenen menülerle veliler, engelli çocuklarının okullarda beslenme sıkıntısını düşünmek zorunda kalmıyor. Sadece belirli günlerde değil, yılın her günü engellilerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, engelli öğrencilerin sosyal yaşama rahatça adapte olması, eğitim alabilmesi, sosyal ve kültürel hizmetlerden eşit şartlarda faydalanabilmesini sağlıyor.