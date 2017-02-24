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Engelli Suriyeli Sığınmacılara Akülü Sandalye Dağıtıldı

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Engelli Suriyeli Sığınmacılara Akülü Sandalye Dağıtıldı
Türkiye'de geçici koruma kapsamında ikamet eden Suriye uyruklu şahıslara yönelik Avrupa Birliği tarafından finanse edilen "Geçici Koruma Altındaki Suriyelilere...

Türkiye'de geçici koruma kapsamında ikamet eden Suriye uyruklu şahıslara yönelik Avrupa Birliği tarafından finanse edilen "Geçici Koruma Altındaki Suriyelilere Yardım Sağlanması İçin Türkiye'ye Destek Projesi" ile Türkiye genelinde belirlenen tarihler arasında İl Göç İdaresi Müdürlükleri aracılığıyla tekerlekli sandalyenin dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda Nevşehir'e 4 adet akülü tekerlekli sandalye kotası verilmiş olup, proje kapsamında Nevşehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından belirlenen engelli dört Suriye uyruklu şahsın akülü tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duydukları tespit edildi.

Engelli Suriyelilere tekerlekli sandalye dağıtım törenine katılan Vali İlhami Aktaş engelli Suriyeli sığınmacılarla tek tek ilgilenirken sığınmacıların istek ve taleplerini dinledi.

Vali Aktaş, konuşmasında, "Bu tekerlekli sandalyelerin sizlerin günlük yaşamanızın daha kolay hale getirecek olup, Türkiye Cumhuriyetinin Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere hediyesidir, bu hediyeyi sizlere vermekten mutluluk duyuyoruz, bundan sonraki hayatınızda sağlık ve mutluluk içerisinde bir hayat sürmenizi temenni ediyorum" dedi.

Daha sonra, Vali Aktaş tarafından tekerlekli akülü sandalye dağıtımı yapıldı, hayırlı uğurlu olsun temennisinde bulunuldu.

Engelli Suriyeli Sığınmacılara Akülü Sandalye Dağıtıldı

Engelli Suriyeli Sığınmacılara Akülü Sandalye Dağıtıldı

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